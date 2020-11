El área de medio ambiente instalará 13 cabinas sanitarias más en distintos puntos de la ciudad, 8 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, una medida que había sido solicitada por algunos ciudadanos a raíz del cierre obligado de los locales de hostelería.

"Como xa fixéramos durante o estado de alarma decretado polo Goberno central en marzo, dende o Concello procedemos á instalación de aseos portátiles, co fin de atender as novas necesidades derivadas do peche de bares e cafeterías, dando así resposta a unha demanda veciñal", apuntó el concejal de medio ambiente, Álvaro Santos.

El edil explicó que se instalarán un total de 13 cabinas, dos más que en la anterior ocasión y que serán colocadas en el centro social de A Milagrosa, en el entorno de la antigua Frigsa, y al lado del Banco de Alimentos, en el polígono industrial de O Ceao. La previsión es que permanezcan disponibles hasta el 11 de diciembre.

Estas instalaciones se suman a la decena de aseos que el Ayuntamiento mantiene habilitados, con carácter continuado, en otros puntos de la capital, además del autolimpable ubicado en el parque Rosalía de Castro, y con los que se pretende dar cobertura al mayor número de zonas posible, según Santos. El concejal añadió que "as cabinas serán aseadas e desinfectadas, tanto interior como exteriormente, dúas veces ao día cunha unidade móbil que fará unha limpeza con vapor, chorro a presión e reposición de tódolos materiais que contén como auga, xabón, papel hixiénico e mesmo ambientador".

Lugo se suma de esta forma a otras ciudades que como Santiago, afectadas también por el cierre de la hostelería, decidieron ampliar el número de aseos portátiles por las calles de la ciudad.