O Concello instala un paso de peóns elevado en Agro do Rolo

O tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo e a concelleira de Participación e Servizos para a veciñanza Cristina López visitaron este mércores o novo paso de peóns elevado na praza de Agro do Rolo, unha das actuacións de calmado de tráfico realizadas en entornos escolares e puntos conflitivos da cidade.

Segundo destacou o edil de Mobilidade e Infraestruturas "fíxose un especial esforzo para a creación de pasos elevados seguros no entorno de campos de fútbol e parques", como é o caso da praza de Agro do Rolo. Arroxo lembrou que se instalaron pasos de peóns no Campo de Futbol da Cheda e xunto ao campo de Polvorín.

O tenente de alcalde defendeu que o calmado do tráfico "é unha prioridade". "O noso obxectivo é reducir o número de atropelos mellorando a mobilidade", apuntou Arroxo.