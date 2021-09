El Concello, sobre las barracas: "Es mucho más importante la salud"

Aunque la decisión todavía no ha sido tomada de forma definitiva, el gobierno local de Lugo, en concreto el área de Cultura, que dirige la nacionalista Maite Ferreiro, sigue insistiendo en que lo más prudente este año es que no haya barracas, que no abra sus puertas el recinto ferial, en las fiestas patronales de San Froilán, declaradas de Interés Turístico Nacional.

"A todos nos gustaría que hubiese barracas y vivir un San Froilán como en tiempos", dijo Ferreiro a los medios de comunicación, porque "es la mejor fiesta del otoño en Galicia", pero de abrir sus puertas el recinto ferial "no se podría cumplir el protocolo" de seguridad frente al coronavirus "establecido por la Xunta".

De hecho, se mostró partidaria de "esperar un año más y de cuidar la salud de las personas", algo "mucho más importante que tener" las "barracas" en San Froilán.

"Ojalá pudiésemos disfrutar de las barracas con normalidad", insistió, pero el gobierno local "prima la seguridad por encima de todo". "No podemos pedirles a los vecinos, a los jóvenes, que se cuiden de mantener relaciones familiares o juntarse con grupos de amigos, y no asumir la responsabilidad que puede implicar" la apertura del recinto ferial en las condiciones actuales.

En cualquier caso, aclaró, que no se tomará ninguna decisión hasta la reunión de la comisión de fiestas, prevista "para la semana del 20". "Esperamos que la oposición muestre el mismo compromiso con la seguridad de los vecinos que en el San Froilán del año pasado", zanjó Ferreiro.