El Concello inmovilizó este lunes una máquina de la Xunta que vertió aceite en el pavimento recién colocado de la nueva zona peatonal de A Mosqueira. El suelo quedó marcado con grandes manchas grasientas, ya que se derramaba casi a grifo abierto, explicaron.

Fueron los obreros y el jefe de obra de los trabajos que se realizan en A Mosqueira los que en un primer momento obligaron a parar la máquina, al ver lo que estaba ocurriendo. El incidente se produjo sobre las siete de la tarde y al lugar se desplazó inmediatamente el edil de infraestructuras, Alexandre Penas, que constató los daños por el vertido y confirmó que no se permitirá seguir actuando en la zona hasta que se garantice que no se va a destrozar un pavimento recién colocado. El pavimento es de granito y, por tanto, muy poroso.

Por su parte, la empresa explicó que se produjo una avería en la máquina y que cesaron en su uso en cuanto se percataron. A su vez, indicaron que limpiarán lo manchado.

"No es aceptable que la Xunta brinde por un lado su colaboración con ese proyecto de peatonalización de un espacio singular de Lugo y que, por otro, se actúe con total descuido y se causen daños justo en ese espacio emblemático de la muralla", apuntó el gobierno. El malestar en el departamento de infraestructuras fue a más porque, a mayores del vertido de la máquina, se depositaron igualmente sobre el pavimento bidones de aceite y gasoil que también dejaron manchas.

Al tratarse de un tipo de grasa difícil de limpiar, la nueva Mosqueira podría estar deteriorada ya antes de su inauguración

La máquina que desató el incidente pertenece a la empresa contratada por la Xunta para empezar los trabajos de limpieza de vegetación de la muralla.

Se trata de una tarea que año tras año acaba demorándose, lo que supone un problema. Si no se hace a tiempo la retirada de la vegetación hay que acabar retrasando la limpieza hasta pasado el verano. En cuanto se asienta la primavera, empiezan a llegar a Lugo los vencejos, unas aves protegidas, y desde ese momento toda operación en el monumento romano debe quedar paralizada.

Durante varios años la limpieza de la muralla se ha acabado demorando y la consecuencia ha sido que en verano, en plena temporada turística, el monumento romano de Lugo ha permanecido cubierto de maleza.

La máquina que provocó el vertido quedó parada en la zona y el área de infraestructuras aseguró que recibió garantías de que no se pondrá de nuevo en marcha hasta que no cause daños. Hubo también compromiso de que se limpiará la zona dañada, aunque ese tipo de grasa es difícil de eliminar, por lo que la nueva Mosqueira podría estar deteriorada ya antes de su inauguración.

La obra no está aún terminada, porque se están llevando a cabo todavía los trabajos de ajardinamiento, pero el espacio se abrió al público hace unos días.

La peatonalización del tramo de A Mosqueira es uno de los proyectos estrella del equipo del BNG en el gobierno.

La delegación de la Xunta avanzó anoche que se hablará con la empresa que lleva el mantenimiento y, por supuesto se limpiará el rastro de aceite dejado.

Además de algunas manchas grandes, la máquina dejó a su paso un rastro grasiento que fue extendiendo con las ruedas. La suciedad de los pavimentos es un problema habitual en las zonas peatonales de Lugo, pero en este caso llega ya antes de que se inaugure la obra.