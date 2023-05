El Concello informará los viernes del plan para rehabilitar A Milagrosa

La alcaldesa, Lara Méndez, anunció que todos los viernes, de 11.00 a 13.00 horas, técnicos del estudio de arquitectura GAU atenderán a los vecinos de A Milagrosa en el centro social del barrio para informarles del plan en el que trabaja el Concello para que la zona sea declarada Entorno Residencial de Rehabilitación Programada.

Esa consideración permitiría acceder a fondos europeos y que los propietarios reciban subvenciones para rehabilitar viviendas, fundamentalmente en el ámbito de la eficiencia energética. También habría dinero para intervenir en espacios públicos.

Un canal de información directo y continuo es una de las demandas que planteó al gobierno la recién creada Plataforma SOS Milagrosa, ya que en el vecindario existe desconocimiento sobre el alcance que pueden tener esas ayudas y preocupación por la situación que sufren algunas zonas del barrio, con degradación arquitectónica y problemas de seguridad.

Ese servicio de información semanal también permitirá conocer más directamente las necesidades e inquietudes de los residentes.

Con ese mismo fin, el Concello ha programado varias reuniones sectoriales en el barrio. La primera será el próximo jueves. No son encuentros abiertos a los ciudadanos, sino que se ha invitado a representantes de las asociaciones de la zona: la Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais A Milagrosa, la Asociación Veciñal Cultural Deportiva Barrio Feijoo, la asociación vecinal Nova Lúa y la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. Será a las siete y media en el colegio Salesianos y durará un máximo de tres horas.

"Queremos afondar na percepción que teñen e tamén nas súas necesidades e peticións específicas e que poidan achegar os seus coñecementos sobre o barrio, así como a súa experiencia como colectivos implicados na mellora da vida da veciñanza”, afirmó la alcaldesa. “A finalidade é que, todo este labor a pé de rúa e a transmisión directa das súas opinións se incorpore, dalgún xeito, na memoria que nos permita acceder ás axudas procedentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que o Goberno de España pon a disposición dos concellos para que poidamos xestionar o programa de subvencións co que dar cobertura a todas as posibles intervencións a nivel de barrio", añadió.

Méndez explicó que, en el transcurso de esa mesa de trabajo, el equipo redactor de la memoria técnica aprovechará para presentar el plan de rehabilitación y facilitar información sobre "plans e programas que determinan a convivencia no barrio".

Las siguientes mesas sectoriales serán con representantes del sector del comercio y la hostelería y del movimiento social, recreativo y cultural. El estudio de arquitectura ya se está poniendo en contacto con diversos colectivos de estos ámbitos para que escojan a las personas que los representarán en esas reuniones de trabajo.

La información sobre el plan de rehabilitación previsto para A Milagrosa también puede consultarse en la web del Concello de Lugo.

En esta dirección figuran todos los datos relativos al trabajo de campo que está realizando GAU, a la encuesta que pueden cubrir los propietarios de viviendas y al contacto del equipo técnico.