El Concello informará del PXOM y recomienda no fiarse de la que ofrece el PP

El gobierno de Lugo anunció que pondrá en marcha los martes, de 9.30 a 11.30 horas, un servicio para informar a los ciudadanos de las dudas que tengan sobre el 5% del PXOM, que acaba de entrar en vigor. Será necesario que soliciten cita a través del teléfono 982297317, según informó la concejala de Urbanismo, Paula Alvarellos, quien remarcó que solo la información que facilita la administración es vinculante y advirtió a los ciudadanos del riesgo de que se informen por otras vías.

El ejecutivo local anunció esta medida después de que el PP iniciara una campaña por las parroquias, con reuniones a las que están acudiendo muchos vecinos para interesarse por cómo quedan sus propiedades.

La persona que lleva el peso de las explicaciones es el exconcejal del PSOE Miguel Couto, que tras abandonar el partido en abril se integró en el equipo de urbanismo del PP. La oposición incluso facilita información por escrito sobre cada núcleo que ha sufrido cambios en el PXOM.

En el Concello también se han atendido en los últimos días muchas consultas sobre el PXOM, aseguró la concejala de Urbanismo. El 90% se resolvieron de forma inmediata vía telefónica y los casos más complejos serán atendidos de forma presencial, explicó. Alvarellos recalcó que el "único interlocutor válido" y el "único organismo competente" para dar información sobre el PXOM es el Concello, "en cumprimento do principio de publicidade dos plans xerais, a través da expedicións dos correspondentes certificados urbanísticos".

La edil afirmó que el Concello se desvincula de cualquier otra información "oficiosa", en alusión a la que ofrece el PP. Advirtió del peligro de canalizar las consultas a través de personas o colectivos que no sean "personal municipal cualificado do Concello" que conoce "pormenorizadamente" el plan. De no ser "exacta e fidedign" a información que se dé, puede propiciar "equívocos ou interpretacións erróneas que dilatarán ou entorpecerán a posterior tramitación de calquera licenza ou título de natureza municipal", avisó.