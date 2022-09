El Concello y los hosteleros se alían para prevenir el consumo de alcohol entre los menores

La edad media de inicio de consumo de bebidas alcohólicas en España es de 13,4 años, más de cuatro años antes de la edad permitida por ley y en un momento en el que los jóvenes todavía no han completado su desarrollo, por lo que el efecto nocivo de esta sustancia es todavía mayor. Con el fin de luchar contra la estadística y de contribuir a que, ya en edad adulta, el consumo de alcohol sea "responsable", el Concello de Lugo y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería llevarán a cabo una campaña de información y concienciación denominada Á túa saúde y cofinanciada por el Plan Nacional sobre Drogas.

La iniciativa fue presentada este martes en la Praza do Campo, en una zona llena de locales de hostelería, por la alcaldesa, Lara Méndez; el concejal de Xuventude, Mauricio Repetto, el portavoz de los hosteleros, Cheché Real, y dueños de varios establecimientos diurnos y nocturnos. "Porque o que se pide non é menos consumo, senón que este sexa responsable, e os primeiros que temos que apoialo somos nós. Se calquera inxesta ten que facerse con responsabilidade, a do alcol máis aínda. E sobre todo no caso dos pícaros. Non se pode permitir o inicio do consumo a idades tan novas", afirmó Real.

La alcaldesa, por su parte, recordó la amplia oferta de ocio alternativo que ofrece el Concello a través de Lugomasxti, que tiene su propia página web, y de otras iniciativas municipales de distintas concejalías, como Xuventude e Deportes y de Cultura. También agradeció la implicación del sector en estas y otras campañas y acciones del gobierno local y destacó el peso que tiene en la ciudad.

La campaña consistirá en el reparto de distintos folletos, unos para los hosteleros y otros para los clientes, en los que se informa sobre los efectos negativos del alcohol, sobre alternativas al consumo de este y sobre cómo actuar si alguien se siente indispuesto.