El Concello hará este verano obras de consolidación del puente romano

La concejala de Cultura, Maite Ferreiro, anunció que ayer un arquitecto especialista revisó los pilares del puente romano para valorar los daños de las crecidas y comenzar las obras de consolidación de los tajamares dañados en las últimas crecidas.

"Os traballos consisten inicialmente en repoñer os sillares perdidos durante o último inverno para evitar o seu colapso e os posibles danos que as crecidas puideran producir nas pilas", explicó la edil, que insistió en la necesidad de que se realicen antes de que acabe el período de estiaje del río en octubre.

Ferreiro advirtió que, de no comenzar cuanto antes las obras, "podería verse comprometida a estabilidade das pilas ante as eventuais futuras crecidas do río e impactos de arrastres, poñendo en grave risco a integridade da estrutura". El acondicionamiento tendrá una duración prevista de un mes y contará con un presupuesto de 76.070 euros.

Previamente, el Concello ya tuvo que realizar alguna intervención en esa infraestructura, a raíz de las intensas lluvias registradas en invierno y el arrastre de árboles por las riberas del Miño, algunos de los cuales quedaron varados en los pilares.

La edil de Cultura recordó que, a finales de julio y aprovechando el bajo nivel de las aguas típico de esa época del año, se procedió a retirar los troncos que estaban encajados en los pilares para "posteriormente proceder a avaliar os danos que afectaron a tres tallamares nos que faltan varios sillares de pedra, quedando expostos á acción da auga", indicó.