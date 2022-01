La ciudad sumará dos nuevos parques infantiles el próximo año. Si la previsión municipal no encuentra dificultades por el camino, uno de ellos estará en la Praza do Camiño Primitivo -al comienzo de la Ronda das Fontiñas- y otro en el barrio de Paradai, en la zona donde se celebran las fiestas y en cuyas inmediaciones ya existe una pequeña área de juegos para niños.

El gobierno local tiene previsto llevar a cabo una reordenación y mejora de los parques infantiles de la ciudad durante el próximo año, ya que hay algunas que tienen muy poco uso, por su ubicación y sus características, y otras que no se encuentran en muy buen estado. Algunas coinciden con las realizadas por promotoras de urbanizaciones donde todavía no hay mucha edificación. Y a la vez, hay zonas de la ciudad muy habitadas y con mucha población infantil que disponen de pocas áreas de juego.

Es el caso de As Fontiñas, que solo tiene un pequeño parque, muy húmedo y habitualmente poco limpio, en la Rúa Primavera, y otro por la parte de arriba del centro de salud de San Roque, al que no resulta fácil llegar debido a la pendiente. En el parque de Os Paxariños también hubo una pequeña área de juegos, pero apenas era usada porque no era muy conocida y el hecho de estar en un bosquecillo disuadía a muchas familias, de forma que hace tiempo que fue retirada.

Según anunció el concejal de medio ambiente, Miguel Fernández, durante la presentación del presupuesto del Concello para 2022, este incluye una partida de 1,8 millones de euros para un plan de intervención y mejora de parques infantiles. En este momento hay 84 áreas de juego.

En principio, los nuevos parques previstos serán descubiertos, aunque el gobierno de Lara Méndez no descarta tapar alguno más, una vez se ha visto la gran aceptación que tiene el de la Praza de Augas Férreas, que se inauguró en septiembre. Actualmente solo hay tres zonas de juego cubiertas: esta, la de la Praza Agro do Rolo (A Milagrosa) y la situada en las inmediaciones del Pazo de Feiras.

En este mandato, el Concello renovó el parque de Aquilino Iglesia Alvariño, el de Xosé Novo Freire, el de la Praza da Milagrosa y parte del Rosalía de Castro. En el anterior mandato, el Ayuntamiento construyó una área nueva de juegos, en la Praza de Bretaña, y amplió la de Albeiros y la de Campo Castelo.