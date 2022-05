El Concello hace cambios para reducir a la mitad los tiempos de licencias

El gobierno de Lara Méndez informó este miércoles de la entrada en vigor, el 18 de abril, de una nueva instrucción de funcionamiento del servicio municipal de urbanismo que permite dar licencia a proyectos de obra básicos, y no de ejecución, que son más completos y los ya definitivos, como se exigía anteriormente.

Con esta medida, el gobierno prevé reducir a la mitad los tiempos de concesión de licencias, unos plazos que los arquitectos y restos de agentes vinculados al sector de la construcción, así como las empresas y los ciudadanos afectados, ven excesivos y que están poniendo a la ciudad de Lugo en posición de desventaja frente al resto de la provincia. Así lo denunció esta semana la junta directiva de la delegación lucense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que preside Carmen Figueiras. La entidad apuntaló esta denuncia con datos de proyectos visados en la capital y en el resto de la provincia y con cifras de volumen de negocio generado.

La alcaldesa, Lara Méndez, también informó el miércoles de que concertó una entrevista con Figueiras para trasladarle los pormenores y el alcance de esta nueva instrucción, la segunda que se aprueba en los últimos meses con el objetivo de agilizar la tramitación de licencias de obra y de mejorar la gestión del servicio de urbanismo en general.

La concesión de licencia a proyectos básicos en vez de ejecución es algo que ya se venía haciendo en otros concellos, pero en Lugo no se aplicaba porque el PXOM no lo recogía y la Lei do Solo no era muy clara sobre este asunto. El cambio fue posible, según explicó el gobierno local, en base a un precepto recogido en la Lei 18/2021 de medidas fiscales y administrativas de Galicia, aprobada en diciembre.

Esta ley no deja lugar a dudas y posibilita autorizar las edificaciones con el proyecto básico, donde quedan definidas las características generales de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, lo que es suficiente para obtener licencia. Posteriormente, el promotor deberá presentar el proyecto de ejecución, de acuerdo con las indicaciones técnicas validadas en el proyecto básico.

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec), muy crítica también con el Concello por las dificultades y la tardanza para obtener permisos, recibió el anuncio del cambio en la tramitación de licencias con esperanza de que sirva para acortar tiempos.

Méndez, por su parte, informó de su voluntad de aprovechar la reunión con la representante de los arquitectos para tratar de avanzar en vías de colaboración entre el Concello y el colegio que redunden en la celeridad de los procedimientos administrativos.

La alcaldesa intenta acercar posturas con el colectivo después de meses de mucha tensión entre ambos, por diversas razones, como las críticas de los arquitectos privados al nombramiento de un jefe municipal de arquitectura que no está muy bien considerado en el sector y por las críticas del gobierno local a la labor de los arquitectos particulares, por los déficits que asegura que presentan muchos de los proyectos que llegan al Concello. El colectivo dice que el problema radica en los distintos criterios municipales.