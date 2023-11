El Concello habilita bus para 49 niños de los colegios Quiroga Ballesteros y A Milagrosa

El Concello de Lugo ofrecerá desde el próximo lunes servicio de transporte escolar a 49 niños de los colegios Quiroga Ballesteros y A Milagrosa. Cumple así un compromiso que el gobierno local adquirió a principios de curso con las familias de estos centros para intentar paliar las molestias que provocan las obras que se llevan a cabo en las calles del entorno.

El gobierno de Lara Méndez explicó que desde ese momento trabajó para conocer la demanda real con exactitud y para consensuar las paradas y otros aspectos del servicio, como los cuidadores que acompañarán a los niños en el bus, que también sufragará el Concello.

El bus llegará al centro a las 8.55 horas y a mediodía recogerá a los alumnos a las 14.05 horas. La primera parada será en la Praza de Conde Fontao, en las inmediaciones de la estación de tren; la segunda, en la Avenida Infanta Elena, en el entorno del parque de Frigsa; el tercer punto de recogida estará a la altura del número 136 de la Avenida da Coruña y el lugar de destino y de recogida será el cruce de la Avenida da Coruña con la Ronda da Muralla, en San Fernando. Desde este punto, los niños llegarán a los colegios caminando y acompañados por los dos cuidadores del bus.

"O obxectivo desta iniciativa é axilizar o acceso do alumnado aos centro escolares e facilitar o traslado para as súas familias na medida que así o soliciten mentres duren os traballos de transformación que estamos a acometer no centro histórico", explicó la alcaldesa, Lara Méndez.

El retraso en la puesta en marcha de este servicio estaba generando quejas de las familias y fue denunciado de nuevo por el PP. El gobierno local explicó que desde septiembre estuvo en comunicación constante con las direcciones de los centros y las Anpas para definir horarios y paradas en función de las necesidades de las familias.

La Anpa de A Milagrosa también manifestó su malestar en estas semanas por otras molestias relacionadas con las obras, como la falta de alumbrado público suficiente en la plaza, un aspecto que el Concello intentó corregir.