El Concello exige a la Xunta que asuma el coste de las reparaciones el nuevo auditorio

El Concello de Lugo exigirá a la Xunta que asuma el coste de las reparaciones precisas para abrir el nuevo auditorio, que se estima en más de un millón de euros.

Esta reclamación fue acordada este jueves en un pleno con los votos a favor de PSdeG-PSOE, BNG y Ciudadanos, que presentó la moción sobre este sobrecoste, y en contra del PP.

La alcaldesa, Lara Méndez, afirmó sobre esta reclamación que "non saberemos o éxito que teremos porque son moitas as débedas da Xunta coa cidade".

Acusó al grupo municipal del PP de "poñerse de lado" y "de darlle as costas aos lucenses" en este asunto. La regidora local, en clave electoral, dijo que por "poñerse de lado" el futuro alcaldable del PP "non está agora más bancadas municipais", en alusión a que la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia y presidenta provincial del PP, Elena Candia, será la previsible cabeza de lista en los comicios locales de 2023.

"Non podemos abrir un auditorio sen garantías de seguridade para os cidadáns", precisó la la alcaldesa para explicar por qué aún sigue sin funcionar este centro que recibió el Concello hace dos años, cuya obras ya finalizaron en 2016. Precisó que presenta "danos estructurais, defectos de construcción e falta de mantemento".

Lara Méndez también acusó al Gobierno gallego de "extorsionar" a los lucenses porque para equipar el nuevo auditorio o reformar el centro de salud de A Milagrosa exigió compensar esa inversión con la exención del pago del Ibi por varios centros sanitarios.

La portavoz de Olga Louzao, que presentó una moción para "recuperar o sobrecusto do auditorio de Magoi", dijo que "non estamos dispostos a que os lucenses sexan os que paguen" los platos rotos por las deficiencias en esta infraestructura cultural. "Non imos permitir que se sigan rindo dos lucenses", afirmó.

Olga Louzao también reclamó que se enjugue el otro millón de euros que hay de diferencia entre la inversión de la Xunta para equipar el auditorio, casi 2,6 millones, y la exención que tuvo del Ibi, unos 3,6 millones. La edil de economía, Paula Alvarellos, explicó que eso se llevará a cabo cuando se haga la liquidación.

La portavoz de Cs también se preguntó por qué "a alcaldesa recibiu un edificio en malas condicións".

La concejala del PP Beatriz Vázquez acusó a la alcaldesa de "no tener ninguna voluntad política de abrir el auditorio" y de "poner todo tipo de impedimentos y excusas" para no hacerlo. Calificó de "paripé" la propuesta de Cs, que en vez de "exigir al gobierno local que depure responsabilidades, eche balones fuera a la Xunta".

Aludió a un informe de técnicos de la administración autonómica que asegura que está "en perfectas condiciones de ser recibido".