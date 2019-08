El Concello exige a Alea que acelere el ascensor del Sagrado Corazón

El gobierno local apercibió a la empresa que instala el ascensor del Sagrado Corazón, la ourensana Construcciones Alea, para que acelere el ritmo de trabajo, ya que la obra estuvo paralizada y ahora va lenta. Tendría que estar en fase de finalización. Los trabajos comenzaron en abril y debían durar cuatro meses, pero la empresa solicitó una prórroga de mes y medio, alegando que se produjo un cambio en la normativa de accesibilidad. La petición se está estudiando, pero en principio los servicios municipales no contemplan aprobar tanta ampliación.

De la gestión realizada con la empresa informó la concejala de Cohesión Social, Ana González, quien ayer estuvo en el barrio con vecinos para informarles de que el Concello advirtió a la empresa de que "se non corrixe a súa actuación e acelera o ritmo da instalación aplicaranse as pertinentes penalizacións". González recordó que este ascensor, como el inaugurado en As Fontiñas en primavera, fueron apuestas de la alcaldesa, Lara Méndez, por mejorar la accesibilidad de estos barrios. En el anterior mandato se desbloquearon ambos proyectos, que fueron iniciados en anteriores gobiernos socialistas, hace más de una década.

El elevador del Sagrado Corazón beneficiará a los vecinos del barrio pero también a los usuarios de los servicios que hay en este, como el colegio o el centro de salud, destacó la edil, y el retraso de las obras supone un doble perjuicio, ya que debido a que la escalinata que había en ese lugar está inutilizada por los trabajos, los ciudadanos tienen que dar una gran vuelta.

La obra se sigue desde el área de infraestruturas, que dirige el BNG, pero el PSOE la reinvindica como una mejora de la accesibilidad

El ascensor tendrá varias paradas, para salvar los diferentes niveles. Una será en la plaza que da acceso a la iglesia y otro para enlazar con el colegio.

Del estado de los trabajos de instalación del elevador informó la socialista Ana González, que entre sus competencias tiene la mejora de la accesibilidad, aunque formalmente la obra, que comenzó en el anterior mandato municipal, depende de la concejalía de Infraestruturas, que ahora dirige el nacionalista Álex Penas. Es un ingeniero de este departamento quien hace seguimiento de los trabajos y del cumplimiento del contrato.

A principios de julio fueron los nacionalistas quienes la visitaron e informaron de la inminente colocación de la estructura del ascensor. Preguntados por esta circunstancia, reaccionaron apuntando que "valoramos a intervención da edil para axilizar as obras. Estamos tratando de ter un goberno áxil que dea resposta ás demandas veciñais, como quedou reflectido no pacto de goberno", afirmó el alcalde en funciones, Rubén Arroxo.