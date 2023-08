El precio de la ración de pulpo en las casetas del San Froilán podría subir este año, después de cinco ejercicios situado en 12 euros. El gobierno local mantiene conversaciones con los adjudicatarios de los puestos —Aurora do Carballiño, Restaurante Nadela y Ramiro López—, quienes demandan ajustes debido a la inflación. Esta no solo afecta al cefalópodo sino también a otros productos que tienen mucho peso en el menú de las fiestas, como el aceite, a lo que hay que sumar el aumento de otros costes, como el de la energía, y el de personal.

"Hoxe o aceite está ao prezo do whisky, e nós temos botellas en tódalas mesas, ademais do que servimos xa co polbo. E en 2019 con 100 euros mercabas oito bombonas de butano e hoxe mercas catro", señala uno de los pulpeiros del San Froilán como ejemplo de la realidad a la que se enfrentan.

Las partes mantienen discreción sobre el incremento que se podría aplicar y que tendría que ser autorizado por la comisión de fiestas del San Froilán. En algunos establecimientos de la ciudad, alguno próximo al ferial y otros céntricos, la ración de pulpo se sirve a 16 y 18 euros y en fiestas como la de O Naseiro, que se celebra estos días en Viveiro, ha llegado a 20 euros.

La petición de los pulpeiros de subir precios no es nueva y algunos defienden que en esta ocasión es más razonable que nunca, debido al coste que supone ofrecer el servicio en las condiciones que marca el Concello. A pesar de que el año pasado la administración local redujo a la mitad el canon que cobra por instalar caseta, después de que el primer concurso público para asignar los espacios quedara desierto, y pese a la privilegiada situación de las casetas, los pulpeiros ven un agravio que, en otros lugares de la ciudad también muy céntricos, otros hosteleros puedan sacar calderos a la calle sin pagar tasa alguna y sirvan el plato al precio que consideren.

Asimismo, hay quien señala el hecho de que en otras fiestas, como el Caudal Fest, un evento privado por el que el Concello no solo no ingresa dinero sino que lo aporta, se sirvan consumiciones a precios más elevados y sin regulación pública alguna. Por todo ello, alguno de los pulperos que instala caseta en San Froilán está convencido de que los ciudadanos comprenden la necesidad de subir tarifas.

Además del precio del pulpo, el Concello tasa el pan y los cachelos (desde 2018, a 1,50 euros los 200 gramos, en ambos casos) y la botella de vino (a 6 euros la de tres cuartos). Los pulpeiros tienen potestad para servir aperitivos, postres y otras bebidas sin precio regulado.

Los precios suelen ser el caballo de batalla del San Froilán, pero los pulperos vienen planteando otras quejas desde hace tiempo, como las exigencias de materiales y otros aspectos de las casetas y la falta de promoción una vez acaban las fiestas.

Los actuales adjudicatarios de las casetas del San Froilán no dan nada por hecho este año, pero la previsión que maneja la concejalía de Cultura es que se instalen, como el año pasado, Aurora do Carballiño, Restaurante Nadela y Ramiro López.

Tras la pandemia, el pulpo volvió al San Froilán el pasado otoño, cuando el cuarto puesto quedó desierto, al igual que este año, pese a que fue licitado en dos ocasiones.

Las atracciones pueden funcionar desde el 30 de septiembre y el pulpo desde el 1 de octubre

Concello y pulpeiros negocian aún las condiciones en las que funcionarán las casetas en San Froilán, a pocos días de que puedan iniciar el montaje, el 11 de septiembre. Para el resto de atracciones, el plazo para instalarse comienza el día 23.

Las barracas pueden comenzar a funcionar el 30 de septiembre y las casetas, el 1 de octubre. El ferial funcionará, como siempre, del 4 al 12 de octubre, y el pulpo podrá continuar como es habitual hasta el 1 de noviembre.

El Concello tuvo que volver a sacar a concurso algunos espacios del ferial que quedaron vacantes el año pasado y finalmente se cubrieron todos, con la excepción de la cuarta caseta del pulpo.

El Concello recaudó el año pasado el Concello con las atracciones, las casetas y otros puestos del San Froilán unos 480.000 euros. Un carrusel pagó 14.300 euros por instalarse en las cuestas del parque Rosalía de Castro y otro 12.999 euros por hacerlo en la explanada del Palacio Municipal de Deportes. Un mesón abonó 11.000 euros en la Praza de Avilés. Aunque las parcelas por las que más recaudó fueron las de las dos churrerías del principio de Rodríguez Mourelo, por las que ingresó 82.242 euros. Este año recaudará 60.000.

Habrá 23 actuaciones musicales en Horta do Seminario y Santa María

El San Froilán contará con la actuación de 23 grupos y artistas del 4 al 12 de octubre en los dos principales escenarios musicales, las plazas de Santa María y Horta do Seminario, donde habrá carpas en caso de lluvia. A mayores actuará un número destacado de grupos locales, en esas y otras ubicaciones, como A Mosqueira.

De momento no ha trascendido la identidad de los protagonistas de esos 23 conciertos, pero sí se sabe que volverán a ser todos gratuitos.

El gobierno defiende unas fiestas populares

El modelo musical del San Froilán es otro de los aspectos de las fiestas que lleva años siendo motivo de debate, ya que mientras el gobierno apuesta por mucha variedad y gratuidad, hay voces que piden menos conciertos y de más tirón, aunque alguno sea de pago. Sin embargo, el gobierno defiende unas fiestas populares. Ese modelo alternativo lo ha pasado a desempeñar el Caudal Fest, el festival de iniciativa privada, aunque cuenta con apoyo público, que se celebra en septiembre a orillas del Miño.

Mucha actividad callejera y para familias y de nuevo monólogos en A Mosqueira

El Concello todavía tardará semanas en presentar el programa completo del San Froilán, pero ya ha ido avanzando algunos aspectos del mismo. El San Froilán Miúdo, el cartel destinado al público infantil y familiar, contará con nueve actividades de teatro y circo. Además, habrá cuatro instalaciones de juegos interactivos para toda la familia los días 5, 7, 8 y 12.

El San Froilán Miúdo se desarrollará bajo una carpa en el patio del antiguo Seminario, aunque también habrá espectáculos itinerantes y veinte actuaciones de magia en diferentes barrios de la ciudad.

Por segundo año habrá, asimismo, un espectáculo de monologuistas en A Mosqueira, una actividad que en la primera edición tuvo mucho éxito de público y fue muy celebrada.

En principio, el gobierno descarta llevar actividad a nuevos escenarios, como Recatelo o el entorno de las casetas del pulpo, aunque tiene sobre la mesa alguna propuesta vecinal y empresarial en ese sentido para alguna otra zona de la ciudad.



