El Concello estudia mantener las terrazas en plazas de aparcamiento

Uno de los aspectos que está por decidir en relación a la futura regulación de las terrazas de hostelería en Lugo, en el marco de la ordenanza en la que trabaja el gobierno local y que todavía está en fase de borrador, es si se seguirá permitiendo su instalación en la calzada, en zonas de estacionamiento.

Esta medida se adoptó de forma excepcional durante la pandemia, para facilitar la actividad económica del sector y la socialización de los ciudadanos, aunque algunas acabaron levantadas por la Policía Local porque por su emplazamiento entrañaban peligro. De hecho, algunas llegaron a ser alcanzadas por coches, aunque no hubo que lamentar heridos.

De primeras, el borrador de ordenanza en el que trabajan distintos servicios municipales prevé que las terrazas puedan seguir ocupando espacios de la calzada reservados para aparcamiento con carácter general —salvo que las características de la vía lo desaconsejen por razones de seguridad— y con alguna consideración. Si la calzada está a distinto nivel que la acera se debe colocar una tarima señalizada y accesible.

No obstante, la decisión última no está tomada. Hay quien considera que desplazar la terraza a la calzada puede suponer liberar espacio para los peatones en aceras ya no muy anchas y donde quizás no serían muy viables con las distancias que con carácter general se prevén exigir para dejar paso libre para los peatones. El borrador contempla un mínimo de 1,80 metros de espacio libre y, si la terraza se sitúa al borde de la acera en vez de pegada a la fachada, se exigiría 0,50 metros de distancia desde el límite de esta, o de 0,30 si hay una barrera de protección.

Sin embargo, por otro lado, mesas y sillas al lado de los coches, aunque sea sobre una tarima, también entrañan riesgo tanto para los usuarios de las terrazas como para los conductores, que no necesariamente por imprudencias se pueden ver envueltos en un accidente con estas instalaciones. Además, supone restar plazas para aparcar.

La ordenanza todavía está siendo perfilada y después será entregada a los colectivos más directamente afectados para que hagan aportaciones. No obstante, desde que la situación sanitaria y social que se derivó de la pandemia —que fue la que hizo que el Concello abriera la mano con estas instalaciones— empezó a ordenarse y el gobierno anunció la intención de regular y homogeneizar las terrazas, algunos colectivos ya fueron haciendo sugerencias.

El ejecutivo tomó como base la ordenanza de Santiago, una norma que es bastante completa y exhaustiva. Regula desde los materiales y los colores que deben emplearse hasta el lugar que pueden ocupar las terrazas en la vía pública y las distancias que deben respetar para garantizar el paso de peatones y de vehículos de emergencias así como el acceso a viviendas, garajes y locales comerciales.

También contempla la instalación de terrazas estables (cerradas en todo su perímetro y con cubiertas desmontables), que hasta ahora no existen. En este caso tendrían que dejar dos metros libres en aceras y cuatro en calles, paseos y plazas.

El Concello también baraja limitar los horarios. En temporada baja (del 1 de octubre al 30 de abril) estarían operativas hasta la 23.30 horas (una hora más en viernes, sábados y víspera de festivos). En mayo, junio y septiembre se propone la 1.00 y las 2.00, respectivamente. Y en julio y agosto, las 2.30 todos los días.

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Lugo Monumental están a la espera de conocer el documento definitivo y de debatirlo con sus asociados, pero a priori consideran razonables los términos en los que se plantea la regulación. La necesidad de ordenar esta actividad no es discutible, coinciden, y en principio las propuestas que se hacen harían compatible la actividad económica y la convivencia vecinal. No obstante, temen que, con las distancias que se exigen, en algunos lugares sea difícil mantener las terrazas.

Quejas por el cobro actual

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería asegura que está recibiendo quejas de asociados porque se les está cobrando la tasa de 2023 por más metros de los que ocupan sus terrazas, aseguran. Las cuantías se elevaron, además, porque el Concello actualizó las tasas respecto a antes de la pandemia.



Los hosteleros siguen pidiendo compensación porque el Concello cobró las terrazas de 2022 cuando se había comprometido a eximirles.