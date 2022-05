El Concello estudia dar presión de agua a O Ceao desde Penarrubia

La concejalía de medio ambiente estudia la manera de dar más presión de agua a O Ceao para mejorar la seguridad del polígono ante un evento extraordinario como el incendio que se produjo hace poco más de un año y que destruyó las naves de varias empresas.

La opción que estudia medio ambiente, área de la que depende el servicio de aguas, es habilitar un sistema para que el agua llegue de forma directa a las tomas de captación desde los depósitos que hay en el monte de Penarrubia. Los primeros análisis apuntan a que esta opción podría ser viable, según explica el concejal de medio ambiente, Miguel Fernández, pero se necesitan garantías de que ese puntual aumento de presión no supondría un riesgo para la red de abastecimiento en algún otro punto de la ciudad.

Fernández recalca que, en condiciones normales, el polígono no tiene ningún problema de suministro de agua, ni en cantidad ni en presión. Sin embargo, a raíz del gran incendio del año pasado, los bomberos y los ingenieros municipales comprobaron que, ante un evento de esa magnitud, el abastecimiento podía verse comprometido. De hecho, en esa ocasión, el servicio de extinción de incendios contó con ayuda, como la que prestó una empresa cercana con cisternas. Una de las razones es que el depósito que almacena agua en O Ceao no está mucho más alto que algunas calles, por lo que el agua no llega a algunas tomas con la presión que sería deseable. De hecho, hay diferencias importantes entre unas zonas y otras, con puntos donde la presión es de 0,6, 0,7 y 0,8 kilos por centímetro cuadrado y otras donde llega a 3,8.

El informe del servicio de ingeniería pone el acento, además, en la antigüedad de las canalizaciones. La red del polígono ha superado la "vida útil" y una gran parte de las canalizaciones son de fibrocemento, un material antiguo que soporta mal las vibraciones y los cambios de presión. Además, en una zona que se vio afectada por el incendio de abril del año pasado, la tubería es de escasa capacidad, con un diámetro que oscila entre 350 y 150.

Los técnicos también aconsejan crear redes de distribución que funcionen formando mallas que alcancen a todas las zonas del polígono y que a la vez se puedan regular y "sectorializar", para poder trabajar en momentos en los que sean necesarios grandes consumos, como los que genera un incendio. Se apunta también la conveniencia de mejorar las bocas de riego y las bocas de incendio, no solo porque son antiguas sino porque su distribución no es homogénea y hay zonas con déficits.

OBRA EN INDUSTRIA. El gobierno local avanzó su intención de ir mejorando la red del polígono poco a poco y en este momento se está renovando en la Rúa da Industria, aprovechando la mejora de esta calle. Sin embargo, esta obra no supondrá cambios en el suministro de agua y, aunque se ha introducido una tubería nueva de fundición, de momento se va a dejar en funcionamiento también la vieja, de fibrocemento. La razón que alegó la concejalía de infraestructuras es que hay naves cerradas, sin uso actualmente, y no se pueden desconectar de la red, algo que compete a los propietarios.