El Concello estrena un nuevo diseño renovado para el sello del Camiño Primitivo

El paso de peregrinos por Lugo se ha convertido en una estampa común en los últimos años, algo que no ha pasado desapercibido en el sector hostelero y hotelero. Resulta raro no ver un día de verano en el que los peregrinos no salgan con las primeras luces por la Rúa Santiago o disfruten de las terrazas de Praza do Campo al atardecer. Ahora, los peregrinos podrán recordar su paso por Lugo con un sello de la ciudad. El Ayuntamiento sacó a la luz el viernes un nuevo sello con el que los visitantes podrán marcar su visita.

El nuevo cuño hace referencia a los tres patrimonios de la humanidad con que cuenta la ciudad

Muchos peregrinos están interesados en obtener alguna clase de certificación que demuestre su proeza y dedicación como la compostela, que se otorga a los creyentes por su devoción al apóstol. Para ello necesitan dos sellos al día que demuestren que han recorrido la ruta. Estos sellos se obtienen en albergues, iglesias, protección civil y otras instituciones. Estos cuños existen en todas las rutas jacobeas.

El Ayuntamiento ha apostado por un modelo sencillo que a su vez destaque los tres monumentos Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. El primero es la muralla romana, que fue declarada patrimonio de la Unesco en el año 2000. La segunda y la tercera son la catedral de Santa María y el propio Camino Primitivo, ambos declaradas patrimonio en 2015.

En algunos lugares este cuño se cobra a 0.20 o 0,30 céntimos, sin embargo, el Ayuntamiento lo da de forma gratuita. Desde el viernes los empleados de la casa consistorial y la oficina municipal de turismo cuentan con el nuevo sello. Previsiblemente, los primeros peregrinos han recibido ya esta marca y serán más durante el fin de semana.

El aumento de peregrinos ha significado un incremento de la demanda de hostales en el centro de la capital lucense

OPORTUNIDAD TURÍSTICA. El paso de peregrinos no significa solo una oportunidad para promocionar a la ciudad, sino que dejan dinero en la ciudad. Algunos centros hoteleros como el Gran Hotel han estado reformando habitaciones para contar con mejores instalaciones y espacios. Lo mismo ocurre en los nuevos hostales del centro que han visto el aumento de su demanda.

El Concello ha organizado actividades para promocionar el Camino durante el verano. El sábado que viene, día 25, se organizará una nueva ruta de Pasos con historia, que saldrá como de costumbre de Anxo López Pérez. Es necesario inscribirse previamente.