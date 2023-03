El Concello espera que Patrimonio apruebe este mismo mes el plan de derribo de O Garañón

El Concello de Lugo registró esta semana en las oficinas de Patrimonio de la Xunta el proyecto de demolición de O Garañón. El informe de este organismo es preceptivo y no de los pocos pasos que faltan para que puedan comenzar los trabajos en el esqueleto del edificio de las cuestas del Parque.

Según consideró la concejalía de Urbanismo del Concello, la comisión que debe informar se reúne el último viernes del mes, por lo que consideran que "debería darlles tempo a aprobalo na deste mes ou a máis tardar no seguinte".

Ni los redactores del proyecto de demolición ni los servicios urbanísticos municipales consideran que los trabajos descritos tengan afectación alguna sobre ningún Bien de Interés Cultural que esté protegido ni a ningún ámbito de protección, por lo que esperan recibir pronto el visto bueno y poder comenzar a tirar una de las construcciones que más polémica han levantado en Lugo en las últimas décadas, y sobre la que pesa una orden judicial de derribo.

No obstante, los responsables municipales de los trabajos tampoco están muy confiados en que la Xunta no intente poner alguna traba "e que quede perdido no rexistro como pasou co 5% do PXOM ou coa modificación para a intermodal", y más dada la cercanía de las elecciones.