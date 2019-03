El Concello entregó más de 6.000 euros en premios a los mejores disfraces de adultos

El Ayuntamiento fue este martes generoso con los disfraces más originales del desfile y concurso celebrado en el casco histórico, donde repartió un total de 6.650 euros en premios. Los participantes salieron de la Praza da Soidade a las cinco de la tarde y se dirigieron a la Praza Maior, donde una carpa los protegería de la lluvia.

En el desfile y certamen, participaron este año un total de siete personas, en la categoría individual; siete parejas y dieciocho comparsas.

Creatividad, originalidad, buen humor y color fueron el denominador común de los participantes en una jornada con el actor y director teatral Carlos Iglesias como maestro de ceremonias y con la animación de Raíces do Campo y la charanga Caliqueños.

Los ganadores del concurso fueron: en individual, O dragón máxico de reciclaxe, que se llevó 500 euros; Krampus, mito o leyenda, 300, y Xirando o muíño do café, 200; en parejas, Embaixadoras da Antártida, premiados con 600 euros; As noticias do ano, con 400, y Reciclaxe espacial, con 300, y en comparsas, Estacionados, premiada con 1.100 euros; Non damos puntada sen fío, 800, y Desde Springfield chegan os Simpson, premiada con 600 euros.

Hubo también otros premios más pequeños, de 50 euros, que fueron, en individuales, para La bruja mala de Disney, Fantasía de reciclaxe y A coella do xunco. En parejas, estos premios, de 100 euros, fueron para Aves do paraíso, La domadora y su león y Corre que te como. Finalmente, en comparsas, hubo distinciones de 200 euros para Ovos Band, Curuxas, O mar de triscos, La reina del Carnaval, Hoxe, voda; mañá, divorcio, Magic Circus y Dragón Chino e a vivir.

Asistieron al concurso la alcaldesa, Lara Méndez, junto con las concejalas de bienestar social, Ana González Abelleira; de cultura, Carmen Basadre, y también la de ciudadanía, Rosana Rielo.

CÍRCULO. El Círculo de las Artes también celebró este martes el Martes de Entroido con un baile infantil, que incluyó concurso, y que estuvo amenizado por Pizpireta y Malala. Los galardonados, en este caso, fueron: en la categoría de comparsas, Esto es Hollywood; en la del disfraz más elaborado, El avión; en la del más creativo, Mary Poppins, y en la del disfraz con mejor interpretación, Los mimos.

SARDINA. El programa de actividades de Carnaval del Concello finalizará este Miércoles de Ceniza, con el tradicional Entierro de la Sardina, a las ocho. Para finalizar el Entroido, se celebrará el ya clásico concurso de ferretes, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, y con una dotación de 500 euros en premios.

Antes del Entierro de la Sardina, que organiza un año más la asociación cultural Pepe Barreiro, tendrá lugar el velatorio, en el templete de la Praza Maior, y la procesión de la Santa Compaña.