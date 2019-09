El Concello empezará a probar los sensores de llenado de contenedores

El Ayuntamiento comenzará esta semana a probar los sensores de llenado de los contenedores de basura, un dispositivo que pretende ahorrar viajes de los camiones de recogida a aquellos que no hayan completado su capacidad. "A colocación dos sensores comezará o xoves día 5, xunto ca realización de diferentes probas na nave do servizo como é a cobertura de datos e funcionamento das comunicacións co sistema, elevación dos contedores co sensor xa instalado, enchido parcial dos mesmos para comprobar o comportamento e estudos necesarios con carácter previo á súa instalación na rúa", explicó el concejal de medio ambiente, Álvaro Santos.

El plan piloto se hará en los contenedores de envases ligeros, los de color amarillo, y los de papel. Obtener información sobre el estado de cada contenedor ayudará a mejorar la recogida de residuos porque los camiones "optimizarán as súas viaxes". No tendrán que detenerse en los que estén medio vacíos y podrán recoger los llenos con más agilidad.

Además, se reducirá el consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones de CO2, al tiempo que disminuirá la contaminación acústica al reducir los tramos a recorrer. Santos confía también en que permita una mejor planificación del número de contenedores en cada punto de recogida.

Está previsto que, cuando se acaben las pruebas, los contenedores con sensores volumétricos se coloquen en la zona de Augas Férreas por "facilidade de manobra na colocación, maior dispersión dos roteiros para posteriores medicións de cobertura e estabilidade na produción de residuos", aseguró el edil de medio ambiente, Álvaro Santos.

La implantación de estos nuevos depósitos para la basura forma parte de la estrategia Smart City. Además de la mejora de la recogida de los residuos sólidos también se trabaja en la implantación de la administración electrónica, en sistemas de geolocalización para lograr aparcamientos inteligentes y en la búsqueda de la eficiencia energética en edificios públicos y el alumbrado público, tanto en el entorno urbano como el rural.