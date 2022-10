El Concello embarca al Ministerio de Cultura en el museo de la romanización

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, adquirió el compromiso del Ministerio de Cultura de colaborar con trabajo y con dinero en el museo de la romanización de Lugo, un proyecto que es "irrenunciable" para el gobierno local aunque la Xunta renunciara a él hace años, remarcó la regidora.

Méndez informó este viernes de este compromiso a los miembros de Muro, una plataforma que emanó de la "sociedade civil" —aseguró Méndez— hace algo más de dos años para reivindicar la creación del museo de la romanización en el antiguo edificio militar. Está integrada por personas y colectivos de distintos ámbitos, como la cultura, la arquitectura, la empresa y el movimiento vecinal.

La regidora recordó que su equipo trabaja en varias líneas para tratar de materializar el centro gallego de la romanización. Por un lado, recuperó el anteproyecto técnico realizado hace años por la Xunta —lo reclamó a esta pero no obtuvo respuesta y finalmente lo encontró en las dependencias municipales, explicó— y tras introducir en él criterios de rehabilitación en clave de eficiencia energética y actualizar precios lo presentó a la convocatoria de fondos europeos del Ministerio de Transportes. El Concello solicita 12 millones de euros, en dos fases, que se destinarían a rehabilitar el edificio. Si la cantidad asignada no fuese suficiente, el Concello llamaría a la puerta de la Xunta, ya que considera que su implicación en el proyecto es imprescincible. No solo porque es un compromiso que en su momento adquirió con la ciudad sino porque es la responsable de la custodia del patrimonio arqueológico. Una vez más recordó que "hai máis de 15.000 pezas arqueolóxicas almacenadas en distintas dependencias da cidade e incluso nas casas dos propios arqueólogos", lamentó.

Pero además de acondicionar el edificio hay que realizar el proyecto expositivo y el plan director del centro para establecer cómo y quién lo gestionará. En ambas labores está dispuesto a colaborar el Ministerio de Cultura, "en colaboración coas entidades da cidade", según explicó la alcaldesa.

Méndez dio cuenta de los avances en el proyecto de San Fernando a la Plataforma Muro también en condición de presidenta del Eixo Atlántico y acompañada por el secretario general de la entidad transfronteriza, Xoán Vázquez Mao, en el marco de la presentación del circuito cultural de la romanización. Esta es una iniciativa del Eixo Atlántico para convertir el itinerario por el patrimonio romano de Galicia y el norte del Portugal en la segunda gran ruta cultural gallega, tras el Camino de Santiago. Méndez volverá a buscar el compromiso de la Xunta con el museo en la reunión que mantendrá con su presidente el día 24.

¿Quién gestionará el museo?

El cuartel de San Fernando es del Concello y es este quien promueve el museo, dado que la Xunta desistió del proyecto hace años, pero si el Gobierno central va a colaborar y la Xunta es la responsable del patrimonio arqueológico, el gobierno local cree que lo lógico es crear un "plan" de gestión conjunta.



El centro de la romanización tiene muchos retos por delante para llegar a materializarse y puede que el más difícil no sea hallar la financiación sino que las administraciones que están interpeladas en este proyecto se pongan de acuerdo para sacarlo adelante. No parece fácil cuando la última propuesta de la Xunta fue destinar el edificio a Parador Nacional, aunque la candidata del PP a la alcaldía, Elena Candia, no descartó el museo si el Concello logra financiación para él.

Un centro específico de la romanización justificaría el traslado a este de piezas de gran valor que ahora están en otros museos de la ciudad, una cuestión delicada y que tampoco será fácil de abordar.

El Eixo Atlántico insta a "deixar de ser tribais" y luchar por un circuito cultural romano



El Eixo Atlántico, eurorregión que ocupa buena parte de la antigua Gallaecia, tiene un vasto y rico patrimonio romano formado por castros, villas, domus, termas y la gran muralla de Lugo, entre otros muchos bienes, que justifica la creación de un gran itinerario cultural. Ese es el proyecto en el que trabaja desde hace ya un tiempo la entidad transfronteriza que en este momento preside la alcaldesa de Lugo con el fin de convertirlo en la segunda gran ruta cultural de Galicia, después del Camino de Santiago.



La primera fase del proyecto fue presentada este viernes en Lugo. Los arqueólogos Santiago Ferrer y Miguel Sopa de Melos describieron en un documento todo el patrimonio romano que hay en el noroeste peninsular y su estado de conservación. La siguiente fase será estudiar las distintas convocatorias de fondos europeos para encajar los proyectos que permitirán materializar el circuito.



Los primeros pasos serán "crear un relato, unha ‘sinaléctica’ e guías, aplicacións e outras ferramentas informativas que axuden a visitar ese circuíto", explicó el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao. Este cree que la eurorregión tiene una gran riqueza patrimonial que está "deslavazada" y que hay que "deixar de sermos tribais e poñer en valor o que temos". Aludió a la visión que en su día tuvo la Xunta con el Camino de Santiago y al entendimiento que logró con el Gobierno central para convertir la ruta en un fenómeno mundial de peregrinaje.



El proyecto para crear el circuito romano lo lideran el Concello de Lugo, la Diputación de Ourense y el Concello de O Barco de Valdeorras en la parte gallega y el Ayuntamiento de Braga en el lado portugués.



En esta futura ruta cultural, Lugo está llamado a ser la "capital da romanización", como la gran ciudad romana del noroeste peninsular que fue, destacó Mao. Y una urbe y un destino de esta entidad no se entendería que no contase con un museo propio de esta época histórica, que este no estuviese en el recinto amurallado y que la Xunta no se involucrase en él. "Que se pode pensar dun país que non pode dedicar 12 millóns de euros a un proxecto así?", se preguntó, a la vez que instó a sacar el proyecto de la batalla política y de la campaña electoral. "Isto hai que facelo con todos e contra ninguén", dijo.