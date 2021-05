El Concello de Lugo, dispuesto a estudiar todas la quejas vecinales por el nuevo bus urbano

La sucesión de protestas que ha suscitado la próxima entrada en funcionamiento, el día 1 de junio, de las nuevas líneas de bus urbano de Lugo ha sido recibida con resignación y comprensión por la concejalía de movilidad, que se muestra dispuesta a volver a convocar cuantas veces sean necesarias la mesa de transporte para analizar cualquier queja y corrección que sea precisa. Esta fue, precisamente, la reclamación que este mismo miércoles realizaba el grupo municipal del PP, presente en esa mesa, ante las carencias detectadas en las líneas hasta Conturiz.

En este sentido, el concejal y teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, confirmó que ya se está en vías de solucionarse el problema detectado en O Carqueixo, donde los vecinos habían denunciado que tenían que cruzar la rotonda de acceso al Hula para ir a la nueva parada. Arroxo y el delegado de la Xunta, Javier Arias, analizaron este miércoles el problema con la mediación del viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. y llegaron al acuerdo de instalar la marquesina junto a la rotonda para que los usuarios no tengan que cruzar y el bus no se vea obligado a recorrer todos los kilómetros que hacía antes para dar la vuelta.

Todavía falta por determinar, no obstante, si será la Xunta la encargada de hacer la parada, ya que son sus terrenos, o cederá estos al Concello para que la haga la administración municipal.

La concejalía acepta la reclamación del PP de convocar la mesa de transporte para estudiar la línea a Conturiz

MÁS INFORMACIÓN. Esta era una de las reclamaciones apoyada hace unos días por la federación de asociaciones de vecinos, que tiene pensado reunirse en próximas fechas con vecinos de Montirón y de A Ponte para conocer de primera mano sus respectivas quejas. A este respecto, su presidente, Jesús Vázquez, criticaba este miércoles que el proceso de creación de las nuevas líneas no hubiera sido más participativo y que no se dé información a las asociaciones barrio por barrio, pese a que se ha enviado un folleto informativo a todas las casas. No obstante, reconocía que la renovación del bus era una necesidad compartida por todos los lucenses y que la federación todavía no había analizado el nuevo plan de rutas.

A esta protesta se unía la del PP en apoyo de los vecinos de Conturiz con respecto a las líneas de San Andrés de Castro, San Xoán de Pena, Santa Comba, Recimil, San Mamede dos Anxos y Nadela. Según explicaron los populares, quieren que se vuelva a reunir la mesa de transporte para intentar "que algunha das liñas que da servizo a esta zona achegue os veciños ao centro médico de Fingoi ou o entorno, dea unha solución para aqueles estudiantes de BAC que van aos institutos de Ramón Ferreiro" y ver si se pueden espaciar los horarios a Nadela.

Al respecto, la concejalía consideró que estas parroquias no solo no pierden sino que ganan servicios y frecuencias. Aun así, recordó que durante el proceso de diseño de las líneas —en la que participaron todos los grupos del Concello— se visitaron todos los barrios y se admitieron por unanimidad un centenar de propuestas, tanto de los grupos como de los vecinos. En consecuencia, mostró su disposición a volver a convocar la mesa de trasporte para estudiar los posibles problemas y sus correcciones.

Distribución | Un ahorro de kilómetros que beneficia a otros

La concejalía de movilidad utilizó la línea de bus a O Carqueixo como ejemplo de la complejidad a la hora de ajustar las nuevas líneas y la imposibilidad de asumir medidas como las que piden algunos colectivos sin tener conocimiento del asunto.



Bolsa de kilómetros

En este sentido, explicó que la nueva parada, que estará solo a 200 metros de la anterior, permitirá al bus hacer muchos menos kilómetros solo para dar la vuelta: "O contrato do bus vai cunha bolsa de quilómetros que se está a usar na súa totalidade e, cos que se aforran de facer o scalextric da autovía, conseguimos que ese bus poida comunicar Avenida das Américas, Fonte dos Ranchos e Residencia co Hula".



Más servicios

"A proposta para volver facer ese scalextric", continúa, "quita a conexión ao Hula coa Avenida das Américas, Residencia e Fonte dos Ranchos, e agora o bus desa líña 5 dará a volta no medio da Ronda do Carme (cuns 10.000 habitantes)".