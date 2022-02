La corporación municipal de Lugo acordó este jueves, a propuesta de Cs y con el apoyo del PP, que el Concello elabore una guía de buenas prácticas financieras y que rechace operar con aquellas entidades cuya actividad no se guíe por ella, con el objetivo de poner freno a la reducción de servicios a los ciudadanos, que afecta especialmente a la población mayor.

Sin embargo, a pesar de las quejas ciudadanas por el funcionamiento de las entidades financieras, el acuerdo no se llevará a la práctica. El gobierno local alega que está atado de pies y manos y que no puede pasar a operar con bancos más sensibles.

La proposición se aprobó porque, por problemas de salud, faltaban dos concejales del gobierno y este se quedó en minoría. Con todo, tanto a través de la concejala de bienestar social, Olga López Racamonde, como de la alcaldesa, Lara Méndez, el ejecutivo local ya dejó claro que no prevé cumplir ese acuerdo porque legalmente no es posible, aseguraron. Explicaron que no pueden obligar a ninguna entidad a suscribir un código de buenas prácticas y que tampoco el Concello puede elegir con qué bancos opera.

Terminado el pleno, el equipo de Méndez explicó que la Ley de Haciendas Locales obliga a los ayuntamientos a trabajar con las entidades que ofrecen mejoras económicas y que no se puede discriminar a ninguna por otras razones, en las que se pueden alcanzar mejoras por otras vías.

En realidad, no es que la ley lo recoja así expresamente, pero una decisión de ese tipo no contaría con el informe favorable del interventor municipal porque iría en contra del principio de economía en la asignación de los recursos públicos. No obstante, el gobierno hizo hincapié en que le preocupa la exclusión financiera que sufren muchas personas, sobre todo mayores, que en Lugo representan el 20% de la población. Por esa razón, planteará a los bancos de la ciudad que instalen cajeros automáticos en los centros sociales, donde ese tipo de usuarios tendrían ayuda para utilizarlos y se sentirían más seguros al estar acompañados y en un recinto interior, en vez de solos en la calle, aseguró el gobierno.

Es "ilegal" cobrarles más por los cajeros

El interventor municipal constató que encarecer a los bancos la tasa que pagan por tener cajeros en la calle es "ilegal". Además, la concejala de bienestar social, Olga López Racamonde, recordó que ya casi se duplicó la cuantía de esta tasa y que, desde que se incrementó, algunos bancos retiraron los cajeros de la calle, dada la política generalizada de reducción de servicios y oficinas.



De 48 a 36 recibos

En 2012, el Concello emitió 48 recibos por cajeros y en 2021 fueron 36.



El gobierno defendió que el Concello no apremia más a las entidades financieras por falta de voluntad sino por imposibilidad legal.

Habrá mejoras del bus A Residencia-Hula y en la red de agua de O Ceao

El concejal de movilidad, Rubén Arroxo, confirmó al PP que convocará la mesa de transporte para analizar mejoras en la línea 5 del bus, que une A Residencia con el Hula y O Carqueixo.

Es una línea que dio problemas desde el principio porque es muy larga y acumula retrasos, reconoció Arroxo. Pero, además, el PP se hace eco de otras peticiones de mejora de los vecinos, como que, en dirección al Hula, tenga una parada en la ciudad más céntrica, que haya una frecuencia a mediodía y que no ignore a viajeros en las paradas, como sucedió alguna vez.

El PP también logró el compromiso del gobierno, aunque menos concreto, para mejorar la red de agua de O Ceao. Un año después del gran incendio industrial sigue sin mejorarse la presión en algunas zonas, como la afectada entonces. El edil Miguel Fernández aseguró que se están estudiando necesidades para planificar la inversión. El PP también pidió mejoras en la atención a los sin techo, en la que este año sube la inversión.