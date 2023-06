El Concello de Lugo dice que se pidió más documentación del cementerio nuevo de Coeses

El gobierno local respondió este miércoles a las críticas de los vecinos de la parroquia de Coeses por el retraso en el permiso del Concello para levantar un nuevo cementerio indicando que la documentación presentada no resolvía los cuestionamentos del informe que hizo el servicio de Arquitectura en su día.

Además, desde el gobierno local se recordaba que en una reunión celebrada en otoño del año pasado se les indicó a los representantes vecinales que tenían que realizar previamente otro trámite: una solicitud de innecesariedad de segregación de una parte de la parcela. Así, el Concello explica que los vecinos presentaron la documentación para obtener el permiso en diciembre, "pero falta que actualicen os datos do expediente de segregación conforme a esa innecesariedade, máis que nada porque as superficies que declaran non son coincidentes", señalan.

La comunidad de montes vecinales de Coeses había explicado en un comunicado que levaba desde junio de 2022 esperando por la autorización por parte del Concello para un reparcelación de dos fincas en el lugar de Portanova para así poder cumplir con los metros necesarios mínimos para poder construir un nuevo cementerio parroquial. Ante la demora, los vecinos demandaban por parte de la administración local una respuesta para así "poder desenvolver un proxecto necesario para a parroquia".