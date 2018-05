El Concello dice que el agua vertida cumple lo exigido

La concejalía de infraestructuras defiende que el agua vertida al río por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) "cumpre con todos os parámetros de calidade esixidos" y dice que los niveles que se piden son "dos máis restrictivos de toda España, pois o espazo de verquido está declarado como Zona Sensible pola UE".

El departamento encargado del ciclo del agua de Lugo respondía así a la información difundida por el PP en la que se indicaba que un informe de Augas de Galicia calificaba como "moi deficiente" la valoración de la calidad de la Edar. La concejalía explica que las deficiencias a las que se aluden sobre la planta "non se refiren á depuración da auga, senón a cuestións técnicas relacionadas coa explotación da infraestrutura que poden afectar á súa eficiencia (capacidade de bombeo, de desbaste das reixas...)". De hecho, recuerda que la Confederación Hidrográfica no abrió ningún expediente por la calidad del agua que se vierte al Miño desde la depuradora, que añade que "é sometida a continuos controis (varios ao mes), tanto pola propia CHMS, como por Augas de Galicia". Por ello, desde el Concello se insiste en que en lo que va de año, de la decena de muestras tomadas por ambos entes hidrológicos, "non hai ningún incumprimento dos parámetros analizados".

Ademas, recuerda que la Xunta es la titular de la Edar y que el Concello asumió su conservación, mantenimiento y explotación, por lo que dice que compete al Gobierno gallego asumir las deficiencias técnicas que puedan existir.