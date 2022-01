La finca de O Garañón, de 3.662 metros cuadrados, acaba de salir a subasta por segunda vez y el Concello no quiso desvelar este martes si pujará por ella. A priori, parece el único interesado en hacerse con la propiedad de este suelo dada su intención de modificar el PXOM para anular la edificabilidad que hay asignada a ese lugar y hacer de él una zona verde que dé continuidad a las cuestas del parque Rosalía de Castro.

El propietario de la parcela es el Banco Santander, que en su día concedió una hipoteca al ourensano Ricardo Iglesias para construir los edificios previstos en ella y acabó siendo el principal acreedor del promotor a raíz de que este se viera impedido de construir y fuera a la quiebra.

La parcela ya salió a subasta notarial en noviembre del 2020, por cerca de seis millones de euros, pero no se presentó ninguna oferta. Esta vez es un juzgado de Ourense quien convoca el proceso y el gobierno de Lara Méndez evita avanzar cuál es su estrategia para hacerse con la propiedad de la parcela, que sale a la venta por 10,6 millones de euros.

El Concello hace tiempo que anunció su voluntad de anular toda la edificabilidad de ese suelo. Inicialmente había barajado llevarla, o al menos parte de ella, a la zona baja de la finca, en República Argentina, pero esa opción quedó descartada, por lo que parece muy improbable que la parcela tenga más interesados que la propia administración local. Esta ha iniciado los trabajos, aunque están muy verdes aún, para modificar el PXOM, una cuestión de voluntad política y de obligación legal, ya que el planeamiento urbanístico en esta zona está anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a raíz del recurso presentado por la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro. Este colectivo recurrió todo el PXOM, pero el TSXG solo suspendió la parte relativa a O Garañón.

El TSXG anuló el Peri que había sido aprobado para esta zona e incorporado en el PXOM por carecer de informe favorable de la Consellería de Cultura. Lo consideraba preceptivo, por su cercanía al Parque, aunque este documento no fue exigido para otro edificio de gran impacto construido al lado. Además, el tribunal cuestiona el convenio firmado en 2005 entre el Concello y el promotor por el cual este renunció a parte de la edificabilidad, a cambio de llevarla a la mejor zona de la parcela, la parte alta, y a la renuncia por parte del Concello al aprovechamiento de los terrenos de uso público que le correspondían. El TSXG no ve justificada esa renuncia, que por sí sola conduciría a la anulación del Peri, dictaminó.

Ruina económica y política por una investigación que quiso buscar corrupción y falló

La Audiencia Provincial dio este año carpetazo a la investigación penal del caso Garañón, en el que fueron imputadas once personas entre funcionarios y políticos como Orozco y Besteiro.

Lo que comenzó como una batalla judicial en el ámbito contencioso-administrativo de un grupo de vecinos por el impacto de las torres en sus viviendas y en el entorno derivó en una macrocausa contra la corrupción cuando Pilar de Lara se puso al frente. Tras trece años, la Audiencia concluyó que la investigación se construyó "en meras sospechas" y que se quiso convertir en delito actuaciones del ámbito administrativo.

La otra realidad es que los juzgados echaron abajo el planeamiento y el proyecto urbanístico para este lugar por fallos en su tramitación y eso trajo la ruina económica del promotor y es probable que también una elevada factura para el erario público.

Si se logra anular el convenio original se podrían evitar las indemnizaciones

El gobierno de Lara Méndez mantiene el hermetismo sobre cómo afrontar el conflicto de O Garañón, ya que el promotor —ahora el Banco Santander, acreedor principal— reclama al Concello un mínimo de 15 millones de euros por los gastos y el perjuicio derivado de la paralización judicial de la urbanización, cantidad que se elevaría a 26 millones de euros si finalmente se anula la edificabilidad de la parcela.

El Concello sostiene que el promotor podría no tener derecho a ninguna indemnización, o al menos a mucho menos de lo que pide, porque entiende que era suya y no del Ayuntamiento la obligación de incorporar el informe de la Consellería de Cultura. Además, alega que cuando se pidió y resultó negativo, el promotor no presentó un proyecto urbanístico alternativo.

El representante legal del promotor sostiene que el informe debía tramitarlo el Concello —como así acabó haciendo— y que Iglesias no presentó otro proyecto alternativo porque el PXOM estaba anulado en ese lugar. Pero el Concello podría tener otro as en la manga para intentar evitar pagos millonarios, aunque evita pronunciarse. Dado que el TSXG pone en duda la legalidad del convenio de O Garañón, se podría buscar su nulidad en el juzgado. De esta forma dejaría de estar obligado por las cláusulas que esgrime el promotor para exigir indemnizaciones.

Esta opción tendría una importante carga política, porque supondría intentar invalidar un acuerdo que lleva la firma de los antecesores políticos de Méndez, el exalcalde José López Orozco y el concejal de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro.

La incógnita de cuándo y cómo se tirarán las torres

El Concello tiene varios frentes en O Garañón y uno es el derribo de las torres que fueron anuladas por la Justicia. Para eso debe hacer un proyecto de demolición, del que de momento no hay constancia, aunque la alcaldesa fue muy rotunda hace unos días al afirmar que O Garañón se tirará este año. Es probable que no solo haya que licitar las obras de derribo, sino también la redacción del proyecto previo.



Un millón de euros. El juzgado llegó a disponer de varias propuestas para demoler las torres, la más cara de un millón de euros, que es la cantidad que hay reservada en el Concello para esa intervención.