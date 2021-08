El Concello deniega a la parroquia de A Nova la construcción de una rampa

El Ayuntamiento deniega finalmente la construcción de una rampa de acceso en uno de los laterales de la iglesia A Nova, obra solicitada por la parroquia hace casi ocho años, denunció ayer el PP. Esta decisión, que fue hecha pública esta semana, supuso un jarro de agua fría para la parroquia dado que, en una anterior comunicación con el Ayuntamiento, se daba por concedido el permiso.

De hecho, el pasado día 6 el gobierno local anunció que se daría el visto bueno al proyecto para la colocación de esa rampa.

El viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, calificó esta decisión municipal de "inadmisible", tanto por la demora en la resolución de la licencia -ya que la solicitud se presentó el 4 de noviembre de 2013- como por la denegación ya que, según dice, "está impidiendo la posibilidad de hacer accesible un edificio emblemático pese a que los promotores adaptaron el proyecto a todas las exigencias que se formularon desde el Concello de Lugo durante estos ocho años".

El concejal popular asegura que se pedirán explicaciones sobre los motivos por los que el Concello no concede la licencia a este proyecto, que cuenta con la aprobación previa de Patrimonio de la Xunta y con un informe favorable del gabinete municipal de accesibilidad, del 30 de abril de 2015.

Ameijide critica la postura del equipo de gobierno municipal, "que siempre presume de hacer de Lugo una ciudad más accesible y ahora justamente se opone a hacer accesible un edificio público que se encuentra situado en pleno Camino, lo cual contribuiría a seguir haciendo accesible el patrimonio lucense".

Desmontable. Para el concejal popular, la denegación de esta licencia puede deberse "a un capricho de la alcaldesa, Lara Méndez, o del vicealcalde, Rubén Arroxo, de obstaculizarla ya que hasta el gabinete municipal de accesibilidad no ve inconvenientes en la colocación de esta rampa, que sería desmontable y que no obstaculizaría el tránsito de peatones por la calle San Pedro".

De hecho, el concejal del grupo popular especifica que "en el proyecto básico y de ejecución de la rampa, consta que todos sus elementos son desmontables, incluso los peldaños perimetrales, que irán dispuestos sobre el pavimento, sin sujeción al mismo", explica el edil.

Ameijide no entiende esta respuesta municipal, que se prolongó una vez más en el tiempo. "Vemos cómo dos alcaldes y cuatro concejales de urbanismo no fueron capaces de dar la cara en ningún momento y decir que no desde el principio, a pesar de que todas las trabas puestas por parte del gobierno local fueron solucionadas desde A Nova, ya que aceptaron todas las imposiciones que les hicieron llegar, por lo que no se entiende ahora la denegación del permiso", lamenta el viceportavoz del PP en el Concello.