El Concello debe 1,5 millones de 2022 a Urbaser y acuerda fraccionar el pago

El Concello de Lugo aprobará en el pleno de la próxima semana un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar el 59% de la factura de 1.569.000 euros que debe a Urbaser, la antigua concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura.

Se trata de la factura correspondiente a julio de 2002, incluye la liquidación del contrato y su pago se demoró por varias razones, desde el proceso de comprobación de la misma hasta diferencias de criterio entre técnicos del Concello y falta de crédito.

La factura se pagará con reparo del servicio municipal de Intervención, que levanta la alcaldesa por decreto, porque en esa fecha el contrato con Urbaser llevaba tiempo caducado y la prestación no tenía por tanto la cobertura legal adecuada, como sucede con otros servicios del Concello de Lugo y de muchos otros por falta de tramitación.

En el informe de Intervención se alude a que la demora en la tramitación de la factura se debió al retraso en la presentación por parte de la empresa y a complicaciones surgidas durante su comprobación debido a la dificultad de verificar los elementos que contenía, por lo que no pudo obtener el visto bueno del servicio gestor en la anualidad que le correspondía. Esa complejidad de comprobación de que lo que reclamaba Urbaser era lo que le correspondía dio lugar a discrepancias entre técnicos de distintos departamentos municipales y, cuando al fin hubo conformidad, hacia finales del año pasado, ya no había disponibilidad presupuestaria. Por esa razón, el Concello acordó con Urbaser fraccionar el pago y evitar así el pago de intereses de demora, explicó este viernes el gobierno local.

"É unha cantidade elevada, superior á mensualidade que recibía a concesionaria, atribuíble aos custos de liquidación do devandito contrato e que esixiu, por parte da empresa, a achega durante meses de numerosa documentación que lle permitise ao Concello comprobar e verificar a adecuación do importe para proceder ao pago da mesma", explicó el gobierno local, después de la celebración de la comisión de cuentas previa al pleno, en la que el PP acusó al ejecutivo de intentar introducir la factura "con nocturnidade e alevosía".

El ejecutivo negó la mayor y aseguró que la intención era que el expediente se tramitara por la vía ordinaria, pero que tuvo que ir fuera del orden del día porque hubo un problema informático y el último informe necesario para culminar la tramitación se emitió al día siguiente de que se cerrara la relación de asuntos que irían a la comisión. Con todo, el PP advirtió que es la segunda vez que se produce un hecho así y que acudirá "a outras instancias" si se repite.

Pero, además, el PP calificó de "incrible" que "se plantee esta circunstancia —el abono a Urbaser de una cantidad tan elevada— cando todos lembramos como era a prestación deste servizo e os problemas de limpieza que tiñamos en Lugo nos anos 2021 e 2022". Asimismo, los populares creen que este desembolso afectará a la "maltreita" situación económica del Concello. Este está pendiente de concertar un crédito para este año —dinero solo destinable a obras e inversiones— y todavía tendrá que buscar partida para abonar el resto de la factura de Urbaser.

El PP volvió a criticar la gestión económica del gobierno local. "Dende o 1 de xaneiro e ata a data do pleno do vindeiro 25 de abril, os recoñecementos extraxudiciais de crédito suman 2.753.642,94 e deles están reparados 1.998.868", afirmaron los populares. "O 70% das facturas que a nova alcaldesa elevou ao pleno -correspondientes a años anteriores- non se axustan aos trámites legais", añadieron.