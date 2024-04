El Concello da por seguro el registro donde cayó una mujer en Augas Férreas

El Concello dio este viernes por seguro el registro de la calle Estrada de Granxa donde el jueves cayó una mujer, que se hundió completamente en el foso y vivió una situación muy angustiosa hasta que pudieron sacarla las personas que pasaban por la zona.

El gobierno local señaló que la tapa estaba este viernes perfectamente asegurada y no se movía, por lo que se entendía que no existía ya riesgo de accidente y la calle estaba perfectamente despejada, sin ningún aviso de riesgo.

El siniestro se produjo el jueves y el Concello no tenía explicación para el hecho de que una mujer hubiera hundido completamente en el hueco. Entre otras cosas, el gobierno señalaba que no tenía conocimiento del accidente ni de las circunstancias en las que se produjo, dado que, aseguraba, no se presentó aún ningún tipo de denuncia ante la Policía Local.

La mujer afectaba, que acabó contusionada y sufrió mucha ansiedad a consecuencia de la caída, podría en todo caso presentar denuncia a posteriori y reclamar al Ayuntamiento indemnización por el accidente en la calle.

La afectada por la caída, que se encontraba acompañada por un niño de corta edad, pudo salir del foso con la ayuda de las personas que pasaban por la zona, por lo que en ese momento la urgencia fue socorrerla y no se dio avisó a ningún servicio de emergencia o de seguridad, pero eso no impide que la afectada pueda presentar denuncia en los próximos días.

De hecho, esa circunstancia se repite con frecuencia y las caídas y las consiguientes denuncias se han multiplicado los últimos meses como consecuencia de las obras en el casco histórico.

Las denuncias se dirigen al Concello, que las tramita siempre, y decide si corresponde pagar una indemnización. En todo caso, en los accidentes en registros, la institución comprueba después si esa instalación pertenece al Ayuntamiento o a alguna de las compañías que tienen canalizaciones en el subsuelo de la ciudad, ya que cabría reclamar a la empresa correspondiente por los daños.

Por otra parte, el Ayuntamiento no tiene siempre la última palabra respecto a las compensaciones a los ciudadanos que sufren accidentes por el mal estado de infraestructuras públicas. No es infrecuente que el Concello se niegue a indemnizar y que el caso acabe en los juzgados y que la Justicia obligue a pagar.