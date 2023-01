El Concello cubrirá el parque de Fonte dos Ranchos y reformará el de Campo Castelo

El gobierno de Lara Méndez continúa con su plan de mejora de parques infantiles y, en el reciente debate del estudio del municipio, la alcaldesa avanzó algunas de las intervenciones que el Concello prevé llevar a cabo en los próximos meses, como la instalación de una cubierta en el área de juegos de Fonte dos Ranchos y la reforma del parque de Campo Castelo.

El arreglo de esta última área de juego lleva tiempo siendo solicitada por las familias ya que es una de las pocas que existen en el casco histórico y tiene mucho uso, lo que contribuye a su deterioro. Hace meses que el Concello ya retiró un columpio y tuvo que hacer alguna intervención de urgencia en algún otro, pero ahora llevará a cabo una reforma más completa.

Los trabajos comenzarán próximamente, según informó el gobierno local, al igual que los del área infantil de la Praza do Castiñeiro. Para otros dos espacios de la ciudad, el área de medio ambiente, que dirige el socialista Miguel Fernández, tiene previstas no solo reformas sino también ampliaciones. Será el caso de los parques infantiles de las calles Aviador Parga Cerezo, entre San Roque y la Praza de Bretaña, y de la Rúa Roi Xordo, frente al colegio Illa Verde.

Según el recuento realizado por el gobierno local, el 47,5% de los parques infantiles de Lugo tienen quince años o más. Una parte importante de ellos fueron realizados por promotores privados en el marco de desarrollos urbanísticos y posteriormente fueron cedidos al Concello para su mantenimiento. "Na súa gran maioría son de baixa calidade, o que obriga á administración a acometer continuos labores de coidado e reposición", indica el departamento de medio ambiente.

Las anteriores serán intervenciones que "comezarán proximamente", pero el Concello tiene en fase de proyecto otras, como la construcción de otras dos áreas de juego. Estarán al inicio de Fontiñas, en la Praza do Camiño Primitivo, y en Paradai. Son obras que ya fueron anunciadas para 2022 y uno de estos parques será cubierto, aunque todavía no está decidido cuál, asegún asegura el equipo de gobierno. Este también prevé renovar el parque del Sagrado Corazón e intervenir en Fingoi.

En este mandato, el Concello actuó en once parques infantiles y creó uno nuevo cerca del centro, en la Praza de Bretaña. Las áreas de juego que fueron objeto de mejora, y en algunos casos de ampliaciones, desde el 2019 son la del Parque Rosalía de Castro, Novo Freire, Aquilino Iglesia Alvariño, Mandeo Augas Férreas, entre Avenida das Américas y Trapero Pardo, A Milagrosa, Albeiros, parque del Miño, jardín de San Roque y Praza de San Xoán.

Una de las obras más destacadas fue la cubrición de la zona de juegos de la Praza de Augas Férreas. El Concello también apostó por mejorar los juegos del parque del Miño, dentro de su plan de creación de un espacio de esparcimiento al lado del río, donde no fue capaz de instalar las anunciadas piscinas flotantes por los sucesivos reparos medioambientales de la Xunta.

Quejas por el uso del espacio público

Vecinos de la zona de Campo Castelo manifestaron públicamente su malestar por el uso que algunos hosteleros hacen del espacio público. "Seguimos co problema de Campo Castelo. É un almacén. Ocúpase o espazo público para gardar ou para deixar tirados os materiais dos bares", denuncia un residente, en alusión a las sillas, mesas y sombrillas que se amontonan contra algunos árboles cuando no se usan.



Coches

La entrada y la circulación de vehículos por el casco histórico también sigue siendo motivo de queja porque hay repartidores que se exceden del horario establecido y particulares que también hacen un uso inapropiado del vehículo en algunas zonas. Hay conductores que siguen cruzando por la Rúa Quiroga Ballesteros y el Anpa del colegio Franciscanos trasladó en varias ocasiones su malestar al Concello por el elevado tráfico que hay a horas de entrada y salida del colegio, ya que todo él tiene que pasar por delante del centro.



Nuevo sistema

Se instaló un nuevo sistema de control de acceso, con lectura de matrículas, que aún no funciona.