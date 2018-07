El Concello de Lugo creará un nuevo parque infantil en la Praza de Bretaña

LUGO. El Concello de Lugo acondicionará una zona de juegos infantiles frente a la Praza de Bretaña, al lado del aparcamiento subterráneo del Seminario, en la explanada que conforman las calles Soto Freire, Dinán y Salvador de Madariaga.

Esta zona de esparcimiento, que supondrá una inversión de unos 86.000 euros, será de tamaño similar a las de Augas Férreas y Agro do Rolo. Las obras están pendientes de ser licitadas.

El edil de desarrollo sostenible y personal, Daniel Piñeiro, que anunció este proyecto durante el pleno celebrado el miércoles, dijo que se pretende así «humanizar» y «dar vida» a esta céntrica y amplia explanada, que tiene unos 2.200 metros cuadrados de superficie.

El gobierno local también sacará a licitación cubrir el parque infantil de Augas Férreas y ampliar los de Albeiros y Aquilino Iglesia Alvariño. Estas tres actuaciones, junto a la que se llevará a cabo frente a la Praza de Bretaña, supondrán un desembolso superior a los 300.000 euros.

El municipio de Lugo cuenta con 74 parques infantiles. En el pleno se demandó la construcción de más y que se doten también de aparatos biosaludables. Así se aprobó por unanimidad una proposición del PP para que se acondicionen en tres espacios: el entorno de Soto Freire, ahora pendiente de licitación; en una parcela de 1.600 metros cuadrados que hay en la Ronda das Fontiñas, entre los carriles de Caiñós y Frores, y en la parte de atrás del cuartel de San Fernando, en donde ya se está acondicionando una superficie de unos 1.000 metros cuadrados.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, afirmó que los tres espacios públicos que propone su grupo están «infrautilizados» y «deshumanizados».

«APROVECHATEGUI». Daniel Piñeiro, echando mano de una adjetivo que utilizó el expresidente Mariano Rajoy con el líder de Ciudadanos Alberto Rivera, tildó de «aprovechategui» al grupo municipal del PP por realizar esta propuesta cuando el gobierno local ya tiene los pliegos para el que se acondicionará en frente de la Praza de Bretaña.

Los otros cuatro grupos de la oposición coincidieron en que antes de acometer obras se debería planificar cuáles son los lugares más adecuados y cómo se deberían humanizar, además de tener en cuenta a las parroquias.

También coincidieron en criticar el estado que presentan tres zonas de juegos, la de Agro do Rolo en A Milagrosa, la del parque empresarial de As Gándaras y la de Os Paxariños en Fontiñas. Daniel Piñeiro respondió que este último no está abandonado, sino que fue víctima de un incendio.