El Concello de Lugo creará aparcamiento en el vial que une Paradai y Serra de Meira

El Concello de Lugo eliminará uno de los dos carriles de subida del vial que une las glorietas del puente de Paradai y de Serra de Meira para destinarlo a plazas de aparcamiento, tal como acordó este miércoles la comisión de tráfico municipal.

Es una medida temporal destinada a paliar en parte el cierre del aparcamiento gratuito que Adif tenía al lado de la estación de tren, llevado a cabo recientemente para iniciar los trabajos previos a la construcción de la intermodal. El párking tenía 150 plazas y era muy utilizado por ciudadanos que se desplazan a Lugo por trabajo o para gestiones en el centro.

El ejecutivo valoró otros espacios en el entorno de la Praza Conde de Fontao para facilitar aparcamiento gratuito, como una parcela situada en la calle Paradai de Arriba, al lado de otro párking disuasorio municipal. Sin embargo, optó por una alternativa que considera que será más rápida y sencilla de llevar a cabo que el acondicionamiento de ese terreno.

En la calle que une Infanta Elena con Serra de Meira, que en parte es un viaducto sobre la vía del tren, se podrán pintar y señalizar entre 45 y 50 plazas. Para elegir este espacio se valoró su cercanía al centro y al antiguo párking.

No obstante, el gobierno no descarta habilitar otros lugares para aparcar en las inmediaciones y una de las opciones que la alcaldesa, Paula Alvarellos, puso este miércoles sobre la mesa, en el seno de la comisión de tráfico, es el repintado de algunas plazas en el entorno de la estación de tren, aunque no en la Praza Conde de Fontao.

Tampoco queda descartada la parcela de Paradai de Arriba, ya que la obra de la intermodal acaba de empezar y se estima que su duración sea de 16 meses, un plazo que en proyectos de esta envergadura suele excederse.

La estación intermodal llevará un párking con 240 plazas, que se construirá bajo la estación de autobuses, aunque este tardará en estar disponible y será de pago.

El cierre del aparcamiento en superficie que había al lado de la actual estación se llevó a cabo para iniciar los trabajos de demolición de las construcciones que hay en esa zona, viejas naves de Adif, como las que funcionaron hasta que la estación dejó de funcionar como terminal de mercancías, con la construcción de la de O Ceao.

Las máquinas están echando ya abajo la nave más próxima a las vías del tren, de las que estos días se puede ver su esqueleto, como la estructura metálica que soportaba la cubierta. En la zona se han hecho ya también algunos desbroces y movimientos de tierra, fundamentalmente para meter maquinaria y para que esta pueda trabajar.

El edificio de Correos, sin fecha para el derribo

Demolición de viejas naves de Adif, en la estación de tren. XESÚS PONTE

La circulación y el aparcamiento en la Praza Conde de Fontao y en la Rúa Alta no se han visto afectados, ni se espera que eso suceda de momento. De la misma forma, Correos mantiene su actividad en el edificio que tiene justo al lado de la estación, un inmueble que está previsto que desaparezca. De hecho, su errónea catalogación en el PXOM fue uno de los aspectos que demoró la tramitación del proyecto de la intermodal, ya que fue necesario modificar el plan general de urbanismo.

Correos tiene en este centro dos unidades de trabajo, la de servicios especiales, que se encarga del reparto de paquetería, y una unidad de servicios rurales, de la que dependen los envíos a las parroquias del municipio y de otros concellos limítrofes.

De momento, la empresa pública no tiene fecha para el traslado a la nave que está construyendo en el polígono de As Gándaras. Adif inició el proceso de expropiación y todavía no le comunicó cuál es la fecha límite para que abandone la actual ubicación. El nuevo centro ocupará una superficie de 3.250 metros en un parcela de 10.979. Correos buscó un emplazamiento en el que resulte fácil operar, sobre todo para los trabajadores de reparto y sus vehículos.

Y mientras arranca la obra de la intermodal que le atañe a Adif, la Xunta analiza las 16 ofertas recibidas de 23 empresas (siete propuestas son de Utes) para construir la estación de autobuses y el párking que irá bajo ella, que será compartido para viajeros de tren y de carretera y gestionará Adif.

La obra de Adif incluye la construcción de una nueva estación de viajeros de tren —aunque se conservará la actual—, un paso urbano peatonal bajo las vías, la adecuación de andenes y la construcción de marquesinas, la urbanización del entorno de la nueva estación, la demolición del edificio de Correos, un paso inferior entre andenes de uso exclusivo de viajeros y la remodelación del viario y de los accesos rodados en la zona de la Praza Conde de Fontao.

La intermodal fue presupuestada en 49,2 millones de euros y también el Concello contribuirá a ella, con 4,6 millones de euros, según el convenio firmado con Adif y Xunta.

Sin fecha para restablecer el servicio ferroviario completo entre Lugo y Ourense

La intermodal es uno de los proyectos del plan de modernización de los servicios ferroviarios en la provincia de Lugo, que se inició con la mejora de la vía entre Ourense y Monforte y, sobre todo, entre Monforte y Lugo, una de las pocas vías del país que quedaba sin electrificar.



Las obras obligaron a suspender el servicio de tren por tramos y a sustituirlo por autobús. Primero fue entre Lugo y Monforte y desde noviembre de 2022, entre Monforte y Ourense. Tras dos prórrogas, la línea iba a restablecerse en abril, pero el ritmo de los trabajos lo hace inviable.