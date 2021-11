O Concello creará unha nova zona de descanso en Paradai

O Concello de Lugo humanizará Paradai coa creación dunha nova área de descanso na confluencia das rúas Río Sil, Hórreo e Lucas Ferro Caaverio.

A rexedora lucense, acompañada polo tenente de alcaldesa e concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Fernández, mantivo este martes un encontro coa veciñanza da zona para presentarlles o proxecto.

"Trátase dunha actuación coa que dende o goberno local queremos dar resposta á sensibilidade cidadá que, a través do movemento asociativo, nos trasladou o seu interese por dispoñer dun punto común de encontro que, ao tempo que posibilite a socialización, axude a mellorar, tamén, a súa imaxe dentro do conxunto da cidade", sinalou Méndez.

A alcaldesa explicou que os traballos terán unha tripla vertente: urbanística, social e de servizos.

"Por unha banda contribuirán a rexenerar a contorna, dotando a este espazo dunha nova aparencia que lle conferirá unha identidade propia, grazas ao deseño específico co que foi proxectado, en consonancia co resto de intervencións que estamos levando a cabo noutros barrios da capital e co obxectivo de incrementar a súa habitabilidade e confort para a poboación”.“

"Por outro lado, temos que destacar tamén a transcendencia que, logo da pandemia, adquiren, nas cidades, os lugares de socialización ao exterior, en tanto favorecen as relacións persoais – fundamentais para a saúde mental e física – e predispoñen á convivencia interxeracional nun marco seguro polo que a rehabilitación desta praza suporá un impulso a cuestións tan importantes para o benestar social como a integración e a inclusión efectivas", subliñou Lara Méndez.

"E, finalmente, non podemos esquecer tampouco a necesidade, como é a nosa vontade, de seguir creando dotacións que dean servizo á cidadanía, que nos permitan avanzar na equiparación de infraestruturas en todo o municipio. Neste caso, falamos dunha comunidade residencial integrada por moitas vivendas que carecían dun lugar de reunión ou de mobiliario axeitado que convide á parada e ao descanso", indicou a rexedora.

A intervención terá lugar nunha parcela municipal, catalogada como zona verde, de 134 metros cadrados, que se sitúa na intersección das devanditas vías, polo que resulta un punto de paso obrigado para as persoas que precisen desprazarse dunha parte á outra.

Nese enclave e segundo relatou a alcaldesa, a área de Medio Ambiente creará un pequeno percorrido peonil circular, cunha traza en planta semellante a un oito, que disporá dun banco continuo da mesma forma. Este conxunto encerrará unha gran árbore cuxa misión será a de proxectar sombra sobre a superficie de asento. Igualmente contará con iluminación indirecta para achegar calidez nocturna ao espazo reformado.

A obra, que dispón dun prazo de execución de tres meses, suporá un investimento municipal de 48.373 euros.

Pola súa banda, o concelleiro responsable, Miguel Fernández, deu conta dos detalles máis técnicos do proxecto.

"As labores comezarán coa retirada do pavimento existente e a creación da nova zona verde así como a cimentación da estrutura prevista co perfil específico e, posteriormente, acometerase o muro de formigón curvado e un banco continuo que terá ao redor de 29’50 metros de lonxitude. O asento estará revestido dun laminado compacto decorativo de alta presión. Con este tipo de elemento e a súa disposición en planta preténdese crear un percorrido circular dentro da pequena praza. Toda a superficie exterior ao mobiliario exposto dentro da zona de actuación converterase nun manto de céspede ornamental e a área interior que pecha o muro acollerá un xardín que terá como protagonista principal unha gran árbore”, referiu o tenente de alcaldesa.

O edil de Medio Ambiente engadiu que este espazo estará dotado con iluminación led no perímetro do mobiliario e con balizas e luminarias empotrables.