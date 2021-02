El Concello convocará nueve plazas para personal municipal

El Concello de Lugo abordará de forma inmediata la convocatoria de nueve plazas de acceso libre para personal municipal. Se trata de dos de ordenanza (una de ellas reservada a personas con discapacidad), cuatro para celador de colegio público (dos reservadas a personas con discapacidad), dos de técnico de administración y una de ingeniero industrial.

La junta de gobierno aprobó el miércoles las bases específicas para los cuatro procesos selectivos, que se desarrollarán en los próximos meses.

La medida, señaló Paula Alvarellos, edil de gobernanza, se enmarca "dentro do plan deseñado pola alcaldía, co que se pretende non só modernizar a institución, senón poñer a súa eficiencia ao servizo da cidadanía, sendo máis áxiles, máis accesibles e aumentando tamén a calidade e o número de prestacións dispoñibles".