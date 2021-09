La alcaldesa, Lara Méndez, ha apostado por montar las barracas en San Froilán pero cómo será exactamente el ferial en este año aún pandémico, aunque en buena situación epidemiológica, está por ver. No se sabe cuántas barracas habrá, ni qué porcentaje de los puestos que estuvieron en 2019 estarán presentes, pero sí se sabe que se prevé undel acceso al ferial para evitar concentraciones.

La idea del gobierno local es que ese control esté hecho no solo por Policía Local y Protección Civil, sino también por empresas de seguridad privada porque entienden que, si no fuera así, sería imposible cerciorarse de que en toda la zona y en todo momento se cumple con las normas de seguridad.

Para evitar aglomeraciones o momentos de concentraciones puntuales de gente se permitirá la entrada libre hasta cierto punto. Cuando se entienda que ya hay mucha gente, se obligará a esperar a otros interesados en entrar en el recinto.

Este plan, en realidad, todavía se está diseñando y depende en gran medida de cuántas barracas acabarán instalándose finalmente. La alcaldesa, Lara Méndez, aseguró este martes que los técnicos están trabajando "a marchas forzadas" para dar respuesta a todas las solicitudes. Explicó que el ferial de este año no será como uno precovid porque, aunque la situación epidemiológica es buena, todavía hay que ser precavidos y cumplir las medidas de seguridad.

No estarán por ejemplo las casetas de madera que albergaban puestos de artesanía y productos gastronómicos porque son estructuras municipales y es demasiado tarde para sacarlas a concurso. La alcaldesa también explicó que otros puestos que también venden en otros mercados podrían prescindir de asistir. Sin embargo, también puntualizó que no se ha prohibido la instalación de aquellos que venden comida como algodón de azúcar o garrapiñadas. Respecto a las quejas de algunos de ellos que, en la mañana de ayer decían que no se les permitía hacer la solicitud para instalarse, Méndez lo negó rotundamente y atribuyó esa percepción a una "confusión" de los comerciantes.

Finalmente, hay barracas que, ante la previsión de no poder instalarse, se encuentran ahora lejos de Galicia y sería virtualmente imposible que llegaran a tiempo de participar, mientras que otros no tienen la documentación completa o en regla.

De cualquier forma, el Ayuntamiento sigue recibiendo solicitudes y contactando con los barraquistas para comunicar cualquier incidencia que puedan corregir. Lo seguirá haciendo a lo largo de este jueves, pero probablemente ya no el viernes porque sería complicado que, de ese modo, hubiera tiempo para recibirla, revisar, contactar con el solicitante si se observa alguna ausencia y darle tiempo para solventarla.

Méndez espera que la instalación de las barracas dé comienzo el fin de semana e incluso ya en la tarde de este viernes. Recordó que no en todos los casos ese es un proceso igual de sencillo. Mientras que, para algunos, es solo cuestión de unas horas, en otras la colocación y pruebas pueden requerir más de un día. Solo cuando se sepa exactamente cuánto espacio se ocupará se comunicará el plan de tráfico, el de seguridad y cómo exactamente se hará el control para entrar en el ferial del San Froilán 2021.

Los comerciantes celebran que se autorice la instalación de las barracas

Los comerciantes de Lugo han mostrado su satisfacción por la autorización del Ayuntamiento a la instalación de barracas por las fiestas del San Froilán. Tras conocerse que la alcaldesa, Lara Méndez, asume la responsabilidad de la instalación de estos puestos después del no del área de cultura, el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, ha valorado el paso del Concello después de días de incertidumbre.



"Es necesario que haya un atractivo, que haya una fuerza que atraiga a la gente porque esa sinergia para el comercio es buena para las ventas", reivindicó, antes de apelar a que "no pueden perderse las tradiciones" siempre bajo el respeto a las medidas de seguridad vinculadas a la crisis sanitaria.



"El San Froilán es una reseña de Lugo y hay que seguir manteniéndola, tratando de que la gente venga a la ciudad", subrayó Seijas.

Méndez niega que apostar por las barracas abra una crisis en el gobierno local

La decisión de que se abra el ferial en este San Froilán 2021 –tomada por la alcadesa pese a que la organización de las fiestas es tarea de la concejalía de cultura, en manos del BNG– no constituye para Lara Méndez injerencia alguna en un área de su socio de gobierno ni le parece motivo para abrir una crisis en el gobierno local. La regidora recordó el miércoles que esa clase de decisiones forman parte de las responsabilidades de la alcadía e insistió en que el pacto de gobierno "segue como ata de agora".

Méndez explicó que, entre sus obligaciones, está la de tomar decisiones en favor de "todos os lucenses". "A situación actual é totalmente distinta a do ano pasado. Hoxe nos levantamos coa nova de que no fútbol se permite o cen por cen dos aforos e así resulta moi difícil de entender que non houbera barracas nas festas", apuntó.

La alcaldesa recordó que el ferial, polo de atracción de lucenses y visitantes, es un revulsivo para la economía de hosteleros y comerciantes. También señaló que los niños "merécenno" e incluso aseguró que uno se había dirigido a ella por su nombre de pila para darle las gracias por permitir que se instalaran las barracas. "Tomei esa decisión polos nenos, polos comerciantes, polos hosteleiros e tamén polos feirantes", dijo.

Con respecto a las declaraciones de la edil de cultura sobre que Méndez debería responsabilizarse del crecimiento de casos o brotes a raíz de la apertura del ferial, Méndez aseguró que se responsabilizaba y recordó que "eu son a responsable de todas as accións de goberno porque todas as concellerías son delegadas". Dijo que se cumplirán todas las medidas de seguridad.