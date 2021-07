O Concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, informou que nos vindeiros días comezará a renovación do alumeado público en sete rúas da contorna da avenida das Américas. A actuación terá lugar en Músico Soutullo, Músico Falla, Alcalde Carlos V. Pimentel, Bidueiro e Sabugo, e parcialmente nas rúas Pomar e Ameneiro, onde se mudarán as luminarias antigas por luminarias LED, de baixo consumo enerxético e menor impacto ambiental.

Alexandre Penas explicou que segue traballando "para mellorar o alumeado público, aplicando a perspectiva de xénero para reducir zonas escuras nos distintos puntos da cidade, ao mesmo tempo que reducimos a factura da luz que paga o Concello, o que nos permite avanzar de cara a unha cidade máis ecolóxica”. A obra levarase a cabo cos preto de 33.000€ aforrados na renovación integral do alumeado da Fonte dos Ranchos, "onde se atoparon canalizacións en bo estado que non requiriron de renovación”.

ACTUACIÓNS NO RESTO DA CIDADE. O Edil de Infraestruturas lembrou que nos pasados días se aprobaron en Xunta de Goberno as renovacións do alumeado público no grupo da Paz e na Residencia.

Na zona da Residencia, renovarase o alumeado das rúas Río Ulla, Azalea, Escultor Asorei, Río Lor, Portugal, Amizade e Evaristo Correa Calderón. Trátase de alumeado completamente novo, renovando a infraestrutura existente. A actuación foi adxudicada por 208.626,59€

No grupo da Paz adxudicouse por 55.953,80€ a renovación das luminarias das rúas Pardo de Cela, estralote, carpaza, Santo Domingo da Calzada (zona peonil), Alecrín, Teixo, Acibro, Camelia, Ligustro, Filgueira, Bataneira, Estrelamar, Roseira e Torques. Nesta intervención aproveitarase a instalación existente, renovando as luminarias e soterrando os cruzamentos aéreos do alumeado.