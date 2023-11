El Concello continúa haciendo ajustes en las obras del centro para reducir las molestias

El Concello continúa haciendo ajustes en las obras del centro, en respuesta a las demandas planteadas por la Plataforma de Veciños do Barrio Centro de Lugo. Este martes hubo Policía Local en el entorno de los colegios Quiroga Ballesteros y La Milagrosa, al menos a la hora de la entrada. Son zonas donde confluyen mucho tráfico y muchos peatones, además de la maquinaria de las obras. Además, se arregló un semáforo en San Fernando que estaba fundido.

Por otro lado, el Concello puso en marcha este lunes un servicio de transporte escolar gratuito para las familias de estos dos centros educativos, con el ánimo de facilitarles la llegada y la salida del centro y de reducir tráfico en el recinto amurallado.

En la reunión celebrada este lunes con representantes de la plataforma, la alcaldesa, Lara Méndez, también se comprometió a revisar toda la señalización de las obras, ya que es confusa en algunos puntos, como el acceso al párking de Santo Domingo. En esta plaza, se retiraron este martes las lonas oscuras que cubrían vallas y ocultaban las fachadas de negocios, tras las quejas manifestados por algunos de ellos.

Para evitar que entre tráfico innecesario al casco histórico, el Concello reforzará la señalización en la Ronda da Muralla, en los accesos a Rúa do Teatro y Rúa Nova, para informar de que sólo deben entrar residentes, usuarios de párkings y vehículos de reparto y de servicios.

La Plataforma de Veciños demanda que se reabra cuanto antes la Porta Falsa para facilitar el acceso de peatones al centro

La plataforma expuso esta necesidad al gobierno local. Considera que es una medida lógica y que no debería causar recelos, ya que no se prohíbe el acceso a nadie que quiera aparcar y hacer gestiones o compras en el centro, donde ahora ya no hay otra forma de estacionar. "A xente que pasa en coche non merca. E para o comercio non é positivo que as rúas estean cheas de coches porque complica a mobilidade e a xente non pasea tranquila", apuntan desde el colectivo. Esta es una entidad que se constituyó a raíz de las obras del centro, que reúne ya a unos cien vecinos y que advierte de que no se la va a encontrar en ninguna confrontación. "Somos os primeiros que queremos actividade comercial, que os baixos estean ocupados, por seguridade, por economía, por conservación..., por todo", señala.

En este sentido, la plataforma ve positivo el anuncio del Concello de que llevará a cabo acciones de dinamización de la actividad comercial y social en el centro durante la Navidad. De momento no ha concretado mucho, aunque confirmó que volverá a haber un poblado y un mercadillo navideños en la Praza Maior y avanzó que prepara otras acciones en colaboración con la Federación de Comercio.

La plataforma también pidió que se reabra cuanto antes el paso por la Porta Falsa, para facilitar el acceso y el flujo de gente al centro, a los comercios y a centros públicos. El gobierno explicó en la reunión del lunes que se hará lo antes posible. Falta aplicar el lechado al pavimento, según explicó a los vecinos.

Por otro lado, el gobierno confirmó a los representantes vecinales que se espera que los trabajos en el eje Montevideo-Bolaño Rivadeneira aumenten de ritmo desde esta semana. En este momento la empresa trabaja en el primer tramo de Montevideo y en Quiroga Ballesteros. El avance de los trabajos se ve condicionado por el tráfico que hay en el entorno y por la lluvia, entre muchos otros factores, como los hallazgos arqueológicos. La empresa que lleva a cabo la obra, Xestión Ambiental de Contratas, se comprometió a incorporar más trabajadores a ella.

Los representantes de la plataforma vecinal salieron satisfecha de la reunión con la alcaldesa, a la que también asistió la concejala de Urbanismo y vecina del centro, Paula Alvarellos. Los vecinos agradecieron la receptividad a escuchar sus quejas y a atender a las propuestas que le trasladaron, pero ahora lo que esperan es que se atiendan a los problemas señalados y a otros compromisos, como el de mantener y, a poder ser, a aumentar la zona verde de la parte baja de la Praza de Santo Domingo. La reforma está diseñada y contratada, pero el proyecto se revisará de acuerdo a los resultados de los estudios que se están haciendo en el párking subterráneo para determinar la resistencia de su estructura.

A la plataforma también le preocupa mucho el deterioro que está sufriendo el pavimento de San Marcos y Rúa Nova, debido al desvío del tráfico rodado por estas vías. El Concello lleva a cabo reparaciones periódicas de las baldosas, que se levantan y ya han provocado varias caídas, y, una vez acaben las obras, prevé hacer una revisión general de estas calles para dejarlas en buen estado.

El malestar vecinal por los trastornos que ocasionan las obras de peatonalización del centro y por el lento avance de ellas en algunas zonas se incrementó en las últimas semanas y motivó una reunión con el gobierno local esta semana en la que de nuevo se constató ánimo de colaboración por ambas partes para tratar de poner solución a los problemas señalados.

Además, la evolución de las obras será abordada en un pleno municipal extraordinario que se celebrará este mes a petición del Partido Popular.