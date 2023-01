El Concello continúa por A Campiña la renovación de todas las luces de la ciudad

El teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, acompañado del concejal de Infraestruturas, Alexandre Penas, comprobaron la instalación de las nuevas luminarias instaladas en la zona de A Campiña.

"Estamos renovando a iluminación en barrios, áreas periurbanas e en diversas zonas da cidade con investimento paulatino e co fin de substituír por led todas as luminarias da cidade e do rural", explicó Arroxo.

Con la instalación de las nuevas luminarias se reducirá la potencia en un 50 por ciento, manteniendo la luminosidad, y bajará la emisión de CO2 .

Rubén Arroxo incidió en la necesidad de "seguir traballando na renovación das luminarias nas principais rúas da cidade e nos barrios para acadar unha maior luminosidade e eficiencia".

Con la actuación presentada este viernes se continuará con la renovación e instalación de las instalaciones alumbrado público exterior que se está haciendo en toda la ciudad. En este caso fue el vecindario quien solicitó del Ayuntamiento el cambio de las bombillas efectuada por el área de Infraestruturas.

La sustitución de las bombillas tradicionales de las farolas por otras de tecnología led es desde el comienzo del mandato una de las constantes tanto de la concejalía de Infraestructuras como del propio Concello, dentro de la política compartida por ambos miembros del gobierno local para rebajar tanto los consumos como las emisiones.

De este modo, este apartado siempre ha sido uno de los más mimados en los orzamentos municipales, con una reserva considerable de fondos para el objetivo. Por poner un ejemplo, para este año se han reservado 300.000 euros solo para mejorar la iluminación cercana a los pasos de peatones de la ciudad. Otra nutrida cantidad se puede encontrar en la partida prevista para la mejora en el zona rural y en los polígonos industriales.

Los cambios de luminarias por otras de más eficiencia y menos consumo también son una actuación fija en todas la renovaciones de calles y peatonalizaciones que se prevén. Entre ellos, las que se afrontarán en breve en la calle Aquilino Iglesia Alvariño o la más ambiciosa de la zona centro, que iniciará su última fase para su total peatonalización.