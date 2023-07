El Concello consensuará la reforma de Santo Domingo ante el clamor vecinal

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunció que la próxima semana se volverá a reunir con representantes de la Plataforma de Veciños Barrio Centro de Lugo para concretar el diseño de las zonas verdes de las que dispondrá la Praza de Santo Domingo tras la reforma que comenzará en breve. El objetivo es "darlle cabida na configuración desta contorna a todas aquelas propostas cidadás que sexan viables dentro do proxecto adxudicado", explicó en el mismo día en que la iniciativa puesta en marcha por Lugo Monumental en Change.org para pedir que se mantengan el arbolado y el césped de esta plaza reunía varios cientos de apoyos en solo unas horas. A última hora de este viernes iban recogidas...... firmas.

La labor explicativa que han llevado a cabo en las últimas semanas los colectivos que están más implicados en esta causa hizo que cada vez más colectivos y ciudadanos particulares conozcan el proyecto que se pretende llevar a cabo en Santo Domingo y, de una forma u otra, muestren su rechazo a él.

La transformación de esta plaza y de la Rúa Teatro, así como las que ya iniciadas de Praza de Ferrol y Rúa Montevideo, tienen como fin aumentar las zonas peatonales para restringir el paso de coches y a la vez "naturalizar" el espacio público. Son objetivos que marca la UE y en los que cree firmemente el gobierno de Lara Méndez porque a la vez que contribuyen a luchar contra la emergencia climática favorecen la salud y el bienestar de los vecinos.

Son iniciativas que se engloban dentro del proyecto denominado Corazón Verde, nombre más que elocuente, que contempla aumentar la superficie verde de los tres espacios en los que se actuará de 1.323 a 1.557 metros cuadrados y plantar 37 árboles más de los que hay ahora, hasta 84. En calles donde apenas hay sombras y nada o poco césped, como Montevideo o Bolaño Rivadeneira, se plantarán árboles, se harán parterres y se colocarán jardineras. Pero en los proyectos también figuran otros cambios a priori menos lógicos y desde luego menos comprendidos por los ciudadanos, como sustituir el césped de la parte baja de Santo Domingo por un pavimento filtrante, sustituir la mayor parte del arbolado por otro, que tardará años en dar sombra, y habilitar como recorrido principal de circulación para los vehículos un itinerario por el medio de la plaza, que está previsto que conviva con el que discurre actualmente por el perímetro.

Según el inventario realizado por los vecinos, en Santo Domingo hay ahora 56 ejemplares de árboles y arbustos de 14 especies y en el proyecto aprobado y adjudicado figuran 28 unidades de dos especies, una de ellas controvertida. Se trata del peral de Callery, una especie muy florida y muy buena para la polinización pero que en determinadas épocas del año desprende un olor muy fuerte. De hecho, en algunas ciudades han sido eliminadas y en otras están prohibidas.

La sustitución del jardín que había delante del cuartel de San Fernando por una hilera de árboles, el traslado de la fuente o el recorrido futuro de los coches bordeando la Praza de Ferrol (por delante del centro de salud y por detrás del colegio) son otros aspectos que reciben críticas, pero que el gobierno local defiende con más firmeza, por lo que no parece que vaya a dar marcha atrás. en ellos. Entre otras razones, porque las obras están ya en marcha y deben estar acabadas a finales de año. Las de Santo Domingo aún no han empezado y la presión social y la aparente lógica de algunas demandas han provocado que el gobierno parezca más abierto a asumir, o al menos a valorar, algunas de ellas.

El gobierno local es consciente de que algunas de las peatonalizaciones que se han llevado a cabo en los últimos años no acaban de convencer por la escasez de zonas verdes o por las características y distribución de las mismas, por eso se propuso "naturalizar" el casco histórico. Sin embargo, algunas propuestas que se hacen para él tampoco parecen cumplir ese objetivo, a ojos de vecinos, de urbanistas y de ecologistas. Y eso cuando la naturalización es especialmente necesaria ante el aumento de temperaturas y de fenómenos meteorológicos extremos.

El gobierno explicó que el resultado de las pruebas de carga que se harán en el párking de Santo Domingo servirá para decidir si se mantiene o no el itinerario previsto por el medio de la plaza, desde Quiroga Ballesteros en diagonal hacia la parte alta. También reiteró que, "na medida do posible", atenderá "as consideracións" que están haciendo vecinos y colectivos, porque el objetivo es que Santo Domingo sea "un lugar de estancia e non só de paseo para residentes e visitantes".

Otra de las críticas que recibe el equipo de gobierno es que esa labor de explicación y de consenso no se haya hecho antes, o no en la medida en que se necesitaba, algo en lo que sin duda influyeron los cortos plazos que hubo para elaborar los proyectos para presentar a la UE y los que existen, también reducidos, para ejecutar las obras. La inversión prevista en el centro ronda los 10 millones de euros, de los que la UE aportará el 90%, según los datos aportados en su momento por el gobierno local. La obra de Praza de Ferrol debe estar lista a finales de año y la de Santo Domingo y Teatro y Montevideo, Bolaño Rivadeneria y calles adyacentes, en 2024.

La sustitución de ojos de gato por pintura reflectante en la Rúa Nova se retrasa

El Concello había anunciado para este viernes el inicio de la sustitución de los ojos de gato de la Rúa Nova por pintura reflectante, pero la lluvia lo impidió. No obstante, se acometerá de forma inminente, aseguró el gobierno local, una vez que decidió asumir la petición de que se retiraran del suelo los dispositivos que se colocaron para delimitar las zonas de paso de vehículos y de peatones.

Coches y peatones conviven en el tramo en la Rúa Nova desde la Porta Nova hasta el cruce con la Rúa Montevideo desde que comenzó la obra de esta calle y se cerró la entrada de vehículos al casco histórico por la Porta de Bispo Odoario y se habilitó por la Porta Nova.

El Concello descartó delimitar la zona de calzada con vallas para no entorpecer el acceso a los comercios y locales y optó por dispositivos reflectantes. Pero estos sobresalen unos centímetros y al menos dos personas tropezaron en ellos y sufrieron lesiones.

Finalmente, y ante las reiteradas demandas vecinales para que se retiren los ojos de gato, estos serán sustituidos por pintura amarilla reflectante. El pavimento de la calle se renovará cuando acaben el resto de las obras, como ya estaba previsto.

En el cronograma de la obra de Montevideo y Bolaño Rivadeneira, el acceso de coches por la Rúa Nova iba a durar unas diez semanas, pero los trabajos avanzan más despacio de lo previsto, por lo que es probable que sean más.

Ese recorrido alternativo tuvo rechazo desde el principio. Los vecinos pedían que los coches entraran por San Fernando, bajaran por Bolaño Rivadeneira y continuarán por Montevideo o Quiroga Ballesteros, hacia Santo Domingo, al verlo más seguro.