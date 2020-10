El Concello congela todos los impuestos y sube dos tasas para el año que viene

El Concello presentó este miércoles las Ordenanzas para el año que viene, que contemplan la congelación de todos los impuestos y la subida de solo dos tasas, la de ocupación de suelo público y la de hora de trabajo de servicios de emergencia, como bomberos o policías. Se modificará, además, una tercera, pero sin que suponga un aumento de recaudación para las arcas municipales: crear vados y rebajes de acera pasará a costar lo mismo en cualquier calle de la ciudad, lo que supondrá una rebaja en algunas de ellas (como las del centro) y una subida en otras.

Por otro lado, varios de los impuestos y tasas congelados contarán con bonificaciones, que en el caso de obras y rehabilitaciones en torno al Camino de Santiago llegarán hasta el 50 por ciento. La alcaldesa, Lara Méndez, y la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, presentaron unas ordenanzas diseñadas para "non sobrecargar as economías familiares e dos negocios nun momento de crise e incerteza", según justificó la regidora, pero "tamén vai encamiñada a fomentar a sustentabilidade e a posta en valor do noso patrimonio local".

En este sentido, explicó que buena parte de las modificaciones introducidas consisten en la incorporación de bonificaciones a las tasas, singularmente a las de prestación de servicios urbanísticos y el impuesto de construcciones y obras (Icio). Méndez avanzó que en 2021 se aplicará un 50% de descuento en este impuesto y también en las tasas por la prestación de servicios urbanísticos para todas aquellas rehabilitaciones y nuevas intervenciones que se ejecuten en el área de influencia del Camino, tanto en la zona rural como en el tramo urbano en el que se encuentra comprendido el propio casco histórico y el barrio de O Carme.

"Debemos rendibilizar o ano santo Xacobeo", consideró Méndez, "para enxalzar as nosas bondades e incrementar o noso atractivo turístico pero tamén para propiciar que, en torno á súa celebración, poidan xurdir novos nichos de emprendemento que contrarresten as consecuencias tan negativas que o covid-19 tivo para a hostalaría e o comercio da cidade", añadió.

RENOVABLES. Basado en otro de los pilares en los que se sustenta la acción del gobierno local, el Ayuntamiento animará al uso de energías alternativas y renovables, "de xeito que a partir de xaneiro poderán beneficiarse dunha rebaixa do 50% do Ibi, durante tres anos, as vivendas habituais que decidan botar man de sistemas para o aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo", detalló Lara Méndez.

La regidora lucense recordó que las tasas e impuestos suponen el 60 por ciento de los ingresos municipales que, ya este año, disminuirán debido a las medidas adoptadas como, por ejemplo, la exención del pago por ocupación de las terrazas o de alquileres en viveros empresariales, pero "aínda así, queremos conxelar os impostos e a maior parte das taxas pensando nas familias e nos emprendedores, autónomos e empresarios", apuntó.

Las arcas municipales solo ingresan 28 euros al día por todas las terrazas de la Praza Maior

Paula Alvarellos destacó como principal novedad la actualización de algunos gravámenes locales, que se aplica amparada en las demandas de varios colectivos de la capital, entre ellos el de la construcción, que habían solicitado incluso por vía judicial la realización de un estudio de costes. "Prevese unha alza progresiva das cargas relativas ao aproveitamento especial e a ocupación da vía pública", explicó Alvarellos, "unha suba que no vindeiro exercicio será en torno ao 10% xa que se aplicou un coeficiente corrector do 0,9 en 2021".

Incidió en que las tasas de Lugo siguen siendo de las más bajas de las capitales gallegas: "Mentres aquí pasará a pagarse 99,02 € ao mes (de 89,32 € en 2020) pola colocación dunha grúa na calzada, en Ourense alcanza os 434,20. E o mesmo coas terrazas, que nas rúas de maior cotización pagarán 21,41 euros (19,32€ en 2020). Todas as ubicadas na Praza Maior supoñen actualmente un ingreso diario para o Concello de tan só 28 euros".

Principales novedades para las ordenanzas fiscales de 2021

Tasa por la prestación de servicios urbanísticos ▶ Incorporación de una bonificación del 50% para obra nueva y rehabilitaciones en el área de influencia del Camino Primitivo.



Tasa por los servicios de prevención y extinción de incendios, prevención de ruinas, salvamentos y otros análogos ▶ Actualización de la redacción y del valor hora, hora extra y hora festiva de los efectivos.



Tasa por la prestación de servicios en las escuelas infantiles ▶ Inclusión de la gratuidad para segundos hijos y sucesivos.



Tasa por los aprovechamientos especiales de la vía pública (andamios, terrazas, silos y grúas) ▶ Estudio de costes y actualización de precios. Exención de la cuota por ocupación con terrazas entre el 15/03/2020 y el 31/12/2020.



Tasa por aprovechamientos especiales de la vía pública (entradas de vehículos, vados y reservas) ▶ Estudio de costes, actualización de precios y unificación de categorías.



Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) ▶ Cambios en la redacción para que las transmisiones no sujetas se acrediten por adelantado con el fin de agilizar la tramitación.



Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) ▶ Incorporación de una bonificación del 50% para obra nueva y rehabilitaciones en el área de influencia del Camino.



Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ibi) ▶ Incorporación de una bonificación del 50% durante tres años para las viviendas habituales que instalen paneles solares para autoconsumo.