El Concello confirma que mantiene el Caudal Fest con medias sanitarias "estrictas"

El Concello de Lugo confirmó sábado que mantendrá la celebración del Caudal Fest y se ajustará "a las más estrictas cautelas sanitarias" para cumplir con las nuevas pautas de control de la pandemia. Desde el gobierno municipal explican que mantienen un "contacto directo" con los organizadores para que el evento se vaya adaptando, si fuese necesario, a las nuevas normas. "Para o Concello de Lugo, o criterio que primará sempre será o de protexer a saúde da veciñanza e visitantes, polo que mantén todos os escenarios abertos para ir axustando as Noites do Caudal Fest as pautas que se marquen ou mesmo para suspender os concertos, se a situación así o requirise", apuntan.

El Caudal Fest adaptó este año su formato para acoger un aforo mucho más reducido y, en lugar de concentrar todos los conciertos en dos jornadas, celebrará doce actuaciones, una por día, con un máximo de 800 asistentes a cada una. La organización optó además por buscar escenarios urbanos abiertos, más controlables, Igualmente, para evitar el horario nocturno, las actuaciones comenzarán a las 21.30 horas y finalizarán a las 23.00.

En su tercera edición, el público del Caudal Fest estará distribuido en formato teatro, con sillas, y con una distancia de 1,5 metros entre cada asistente. El Concello recuerda también que será obligatorio el uso de mascarilla, las entradas serán nominativas, y la circulación estará organizada y señalizada en todo el recinto, con carriles separados de entrada y salida, control de la distancia de seguridad, control de entradas digital y puntos de desinfección de manos. También se llevará a cabo una desinfección continua de barras, baños y zonas de trabajadores y público.

Además de este control en el interior de los recintos, el Concello y la subdelegación del Gobierno organizaron un amplio dispositivo de seguridad -integrado por Policía Local y Nacional, bomberos, Tráfico, Protección Civil y responsables de Emergencias-, "polo que se extremarán os controis na área de concertos, pero tamén nas súas inmediacións para evitar aglomeracións", apuntaron.

ENTRADAS. Las entradas para los conciertos del Caudal Fest continúan a la venta en la web del festival. Izal agotó todos los pases en menos de una hora y otros grupos ya cubrieron todas las primeras filas y los organizadores advierten que "moitos teñen unha gran parte vendida", por lo que instan a los interesados a comprar los pases cuanto antes.

Los primeros en salir al escenario en la Praza de Augas Férreas serán Hard GZ, Dorian, Ana Guerra y Holywater, que actuarán los días 3, 4 y 5 de septiembre, respectivamente. Del 10 al 13 de septiembre actuarán en el recinto del auditorio municipal Gustavo Freire: David Prado, Izal, Chica Sobresalto (Maialen) y Ortiga. Y ese mismo escenario acogerá del 17 al 20 las actuaciones de Martita de Graná, M-Clan, Amaral y Baiuca.