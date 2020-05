El Ayuntamiento de Lugo y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil costearán el proyecto para legalizar la rotonda de Serra de Meira y evitar inundaciones en la zona, paso necesario, entienden, para desbloquear la continuidad del plan Paradai.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la Confederación, José Antonio Quiroga, firmaron un convenio de colaboración que, dijeron, permitirá dar solución al riesgo de inundaciones generado por la rotonda construida por la Xunta en 2015.

La intervención, apuntaron, hará posible avanzar en las obras pendientes del plan Paradai, firmado entre el Concello y la Xunta en 1999 y del que siguen pendientes obras como la de la reforma de la Calzada das Gándaras.

Lara Méndez: "Lugo non se pode permitir non evolucionar como cidade verde, sostible e ben comunicada"

Méndez dijo que el acuerdo con la Hidrográfica abre la vía a avanzar, tras veintiún años, en la finalización del plan de infraestructuras y conseguir al fin la unión de Paradai y As Gándaras.

El acuerdo sellado este lunes contempla la inversión de 650.000 euros para reducir el riesgo de inundación del río Rato, en "situación límite" en la zona de la glorieta de Serra de Meira, que conecta con el puente de Paradai.

La rotonda y el puente, sostuvo el Concello este lunes, fue ejecutada por la Xunta en 2015 y la obra, aunque concluida y en funcionamiento, fue objeto de una expediente por la Confederación por entender que no era legalizable.

La obra de la rotonda, señala, alteró el comportamiento y la extensión del área de inundación del río en las áreas adyacentes a la glorieta, provocando, "mesmo para a avenida de 10 anos de período de retorno", un mayor riesgo de inundación de las viviendas allí existentes.

Una solución que evitaría el derribo ordenado por la confederación en 2016

La solución anunciada este lunes permitiría evitar medidas tan drásticas como el derribo de la rotonda, que fue la primera exigencia planteada por la Confederación en 2016, tras la apertura de un expediente por parte de la guardería fluvial y una denuncia de Adega. Aquella orden instaba a la Xunta y al Concello a tirar la glorieta. La Confederación también paralizó entonces la reforma de Serra de Meira por afectar al Rato.

"É necesario dar pasos para impulsar o desenvolvemento urbanístico de Paradai porque Lugo non se pode permitir non evolucionar como a cidade verde, sostible e ben comunicada que estamos a proxectar", afirmó la alcaldesa, que consideró que el acuerdo firmado este lunes es una buena noticia, aunque tiene un sabor agridulce, ya que el plan Paradai se diseñó ya el siglo pasado, con un compromiso de inversión anual de 450.000 euros hasta su finalización, algo que no se completó, lamentó.

Para solucionar el problema de la rotonda, el Ayuntamiento financiará el 25 por ciento de la inversión necesaria y la Confederación Hidrográfica aportará el resto. Lara Méndez agradeció por ello la etapa de sintonía y colaboración de ese organismo durante el mandato de Quiroga y defendió la necesidad de una "leal colaboración" de las administraciones.

José Antonio Quiroga: "Formalizamos nuestro compromiso con Lugo en una actuación muy importante y que demanda el vecindario"

Tras el protocolo, José Antonio Quiroga anunció que Concello y Confederación volverán a reunirse en un plazo máximo de tres meses para firmar ya un convenio con los detalles concretos del proyecto. Sostuvo que este lunes se formalizaba el compromiso con la ciudad en un proyecto muy importante para las comunicaciones urbanas de la capital.

En el acto conjunto de Méndez y Quiroga se avanzó que la obra implicará actuar en el río, tanto canal arriba como abajo de la rotonda, y el ajardinamiento de la zona. Una vez ejecutado ese proyecto, sostuvo Lara Méndez, la Xunta no tendrá excusas para no finalizar el plan Paradai.

XUNTA. La delegación de la Xunta reaccionó al anuncio asegurando que el plan Paradai lleva años bloqueado por la falta de entendimiento entre el Concello y el Gobierno central y sostuvo que el protocolo firmado ayer no hace más que demorar años la ejecución del plan Paradai.

El acuerdo no resuelve el problema, dice la Xunta, que sostiene que el Gobierno gallego sí tiene los deberes hechos y tiene el proyecto de obra de Serra de Meira a la espera de permiso para hacerlo.