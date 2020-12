El Concello compra dos furgones para sustituir los de la brigada de obras, que tienen 30 años

El concejal de infraestructuras urbanas,, informó de la renovación de los vehículos de trabajo de las brigadas municipales de obras y de señalización. "Trátase dunha acción necesaria para mellorar as condicións do persoal desta brigada, moi necesaria para a cidade debido aos traballos que realizan", explicó Penas.

La concejalía adquirió dos furgones, modelos Nissan NV400 y Renault Kangoo, que supusieron una inversión total de 43.585 euros. "Avanzamos tamén de cara á sostibilidade, xa que os novos furgóns emiten menos substancias contaminantes que os actuais vehículos, que se aproximan aos 30 anos de idade", explicó Alexandre Penas, que añadió que "a substitución tamén mellorará as condicións de traballo do persoal das brigadas, ao contar con maior espazo para a carga de material e ter elementos de seguridade cos que os vehículos actuais non contan". Penas recordó que esta renovación se complementa «co aluguer de outros dous vehículos".