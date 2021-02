O Concello de Lugo comezará a tramitar xa o cobro das preto de mil sancións impostas pola Policía Local dende o pasado mes de xuño por saltarse as medidas anticovid. A maioría, 432 concretamente, foron interpostas por non usar a máscara.

En concreto, trátase de infraccións á Lei de Saúde de Galicia na que figuran recollidas as medidas de prevención e contención fronte á crise sanitaria, tras recuperar a Xunta, tras o estado de alarma, a titularidade na materia.

Fontes municipais informan de que, "a pesar de tratarse dunha competencia autonómica, tal e como ratifican os informes emitidos pola Avogacía do Estado", as administracións locais pasarán a exercer esta función, seguindo o criterio do Consello Consultivo de Galicia, co fin de resolver canto antes os expedientes en curso.

No caso do Concello de Lugo e "ante a insuficiencia de medios técnicos e de recursos humanos propios para asumir este cometido", procedeuse a encargarllo á empresa que, desde xuño de 2019, colabora na xestión administrativa e recadación de multas.

A xunta de goberno local autorizou este mércores a modificación do contrato en vigor, en tanto non se require para a realización desta prestación unha habilitación diferente da que xa dispón. Asumir esta tarefa suporá un custo para a Administración local de 58.080 euros a razón de 40 euros (sen Ive) por cada boletín/acta tramitado.

Dende o pasado 15 de xuño a Policía Local detectou un total de 958 incumprimentos das restricións impostas polo Executivo galego para conter a propagación da pandemia.

Das actas levantadas, as máis numerosas foron as 432 por non facer uso da máscara; 149 por realización de botellón; 145 por non respectar o toque de queda nocturno; 105 por entrar e saír no municipio sen xustificación; 42 por exceder a limitación de persoas en grupos ao detectar non conviventes; 37 por fumar en zona pública sen manter a distancia de seguridade interpersoal, 33 por quebrantamento do horario comercial; 12 por superar o aforo en establecementos e 3 por consumir na barra no interior dun local de hostalaría.

Á marxe destas sancións, o Concello de Lugo tramitará tamén todas as interpostas, dentro desta casuística e no ámbito territorial do municipio, polo resto de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (Garda Civil, Policía Nacional e Policía Autonómica).