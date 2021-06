El Concello comenzó a recalcular los recibos del agua con cobros excesivos

El Ayuntamiento de Lugo recalculará los recibos del agua con cobros excesivos y comenzó a contactar con los vecinos afectados para indicarles que devuelvan los recibos incorrectos.

El gobierno local detalló que se están recalculando las cantidades de los recibos que aún no se cobraron y, a la vez, se está avisando a los ciudadanos afectados. En el caso de los recibos ya cobrados, se están devolviendo las cantidades cobradas de más, vía ingresos indebidos, según se apuntó desde el departamento de medio ambiente, que dirige Miguel Fernández.

En tanto, Ramón Carballo atribuyó este jueves el paso atrás del gobierno a la presión ejercida por el PP y por los ciudadanos afectados y lamentó que tuviera que amenazar con llevar el caso a la Valedora do Pobo para que se aceptara recalcular las facturas por el servicio.

El portavoz popular recordó que su equipo lleva varios meses ayudando a los lucenses afectados a realizar las reclamaciones por los cobros indebidos, y dijo que «pese a que algún concelleiro do goberno tentou desprestixiar esta axuda aos veciños cualificando de "oficina tenderete" o lugar no que se atendían as reclamacións, vemos como non lles quedou outra que recuar e tomar o camiño sinalado polo grupo popular: recalcular os recibos para cobrar a auga ao prezo que corresponde".

El PP denunció el problema de forma reiterada desde hace meses y Carballo recriminó a PSOE y BNG que tuvieron tiempo suficiente para reaccionar y, sin embargo, no actuaron hasta que se acumularon demasiadas reclamaciones ante el "atraco que intentaban perpetrar", Recordó, en ese sentido, que la mayor parte de las reclamaciones presentadas ante la comisión de quejas fueron por cobros excesivos en los recibos del agua, llegando algún mes a suponer el 91% d e las registradas. Pese a la dimensión del problema, las quejas no fueron resueltas en el plazo legal establecido.

El PP insistió en sus denuncias sobre el caso de los recibos del agua tras la celebración de este jueves de una nueva reunión de la comisión de quejas, en la que se hizo balance de las reclamaciones de los lucenses a lo largo del año pasado. Carballo dijo que tres ediles se situaron en el top de responsables de reclamaciones: Álvaro Santos, con 52; Rubén Arroxo, con 48, y Lara Méndez, con 34. Fueron también los que acumularon más quejas sin responder, dijo Carballo.

El del agua lleva siendo un problema importante para muchos vecinos debido a los problemas de facturación que se vinieron dando debido a la falta de personal en el servicio de revisión de contadores del Ayuntamiento.

El gobierno local anunció que reforzaría el equipo una vez que se presentaron trescientos candidatos, a través de la bolsa de empleo, para empezar a ejercer esa labor, que permitirá evitar las sobrefacturaciones.