O Concello instala aparcabicis en seis zonas da cidade

A brigada municipal de obras de Lugo instalou este mércores aparcabicis en seis zonas da cidade. Están na contorna do Colexio Cervantes, en Paradai, Fontiñas, na prazas do Castiñeiro e Agro do Rolo e na rúa Bispo Aguirre.

O tenente de alcalde e responsable da área de mobilidade, Rubén Arroxo, asegurou que con esta actuación búscase "dar resposta a unha demanda veciñal moi importante, que serve tamén para fomentar o uso da bicicleta en lugar do vehí­culo privado".

"Esta acción dá un paso máis no novo modelo de mobilidade que estamos a implantar en Lugo, con menos coches nas rúas e cun maior uso do transporte público e da bicicleta", asegurou. O propósito é avanzar no camiño que leve a "un concello sostible, no que o uso seguro e normalizado da bicicleta como medio de transporte sexa unha realidade".