Concello y CHMS dan la razón a vecinos de As Saamasas y la urbanización es legal

La obra de la urbanización residencial de As Saamasas, la más importante en marcha en la ciudad de Lugo y que lleva parada desde mayo, podrá retomarse, según comunicó este viernes el Concello a los promotores porque, tal como defendían estos, los trabajos que se llevaban a cabo en ese momento y los que están pendientes no afectan a zona de dominio público hidráulico y por tanto no necesitan permiso de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Esa era la tesis que defendieron los propietarios de la urbanización cuando el Concello paralizó los trabajos de oficio al constatar que la prórroga del permiso de la CHMS había terminado unas semanas antes. Ambos organismos públicos les dan la razón ahora, pero para eso fue necesario llevar a cabo un farragoso procedimiento administrativo que ocupó medio año y causó numerables perjuicios a la propiedad, denuncia esta.

"Queda demostrado que fuimos por el libro y que nuestros técnicos tenían razón, pero perdimos los mejores meses de trabajo del año, los materiales de construcción se han encarecido mucho en este tiempo, se detuvo un ritmo de ventas buenísimo y ahora tenemos que volver a abordar con las empresas eléctricas el soterramiento de las líneas que pasan por encima de una parte de la urbanización", resumía este viernes Jesús Núñez, el presidente de la junta de compensación de este sector de suelo situado entre la N-VI y las calles Marqués de Ombreiro y Palestina .

La urbanización, que ocupa unos 76.000 metros cuadrados, cuenta con unos ochenta pequeños propietarios

Núñez y el resto de propietarios están especialmente molestos porque el Concello paralizó una obra de 2,3 millones de euros "sin ningún informe técnico". Según la versión municipal, fue así porque era suficiente la circunstancia de que en ese momento carecía del informe sectorial correspondiente, el de la CHMS. Los promotores creen, en cambio, que para parar una obra de este calibre la administración debería ser "más rigurosa". "Hay mucha gente que metió dinero aquí. Compró la parcela, hizo el proyecto...", señala.

Núñez explica que la junta de compensación analizará si pide o no indemnización al Concello por lo sucedido, pero ahora mismo lo prioritario es acabar los trabajos de urbanización, indicó. Lo primero será la corta de la vegetación que creció en este tiempo y el acondicionamiento de la zona.

VIVIENDAS. La urbanización ocupa unos 76.000 metros cuadrados y cuenta con alrededor de ochenta pequeños propietarios. Muchos decidieron invertir a raíz de la pandemia. El interés por la residencia unifamiliar en la ciudad y su entorno siempre fue alta y se incrementó con la catástrofe de salud pública que afectó a todo el mundo en 2020 y modificó hábitos de vida y de trabajo.

La mayor parte del terreno está previsto para viviendas unifamiliares o adosadas y en una parte se podrían levantar edificios. Esta pertenece a la junta de compensación y todavía no ha decidido qué modelo edificatorio planteará.

De momento hay concedida una licencia para un chalé y en torno a media docena en trámite. La vivienda que tiene permiso está en la zona de las líneas eléctricas que hay que soterrar, con lo cual es difícil que la obra pueda empezar, apuntó Núñez.

Paralización de oficio y doble informe

El Concello paró la obra en mayo cuando supo que la prórroga concedida por la CHMS había terminado. Los propietarios alegaron que los trabajos en la zona de dominio público hidráulico ya habían finalizado. "Trabajamos un fin de semana para poder cumplir plazos y no tener problemas", recordó ayer Núñez.



Recurso

La propiedad recurrió la decisión municipal, el Concello consultó a la CHMS y esta respondió el 14 de julio que era ella quien debía decir si los trabajos afectaban o no a zona fluvial y que para eso los promotores tenían que justificarlo. El ente fluvial corroboró que así era en octubre.