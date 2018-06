El Concello calcula que se precisan 26 bomberos más para cubrir la comarca

La comarcalización del parque municipal de bomberos implicaría la ampliación del número de efectivos de los 54 actuales a 80 para poder mantener un mínimo de 16 por turno, según el cálculo realizado este jueves en el pleno municipal por el portavoz del gobierno local. Miguel Fernández justificaba de esta forma las dudas que tiene el ejecutivo con la propuesta de la Xunta para que Lugo se adhiera al plan de comarcalización de los servicios de extinción de las grandes ciudades, ya que cree que la administración autonómica "quere convidar cos cartos dos demais".

Fernández hizo estas declaraciones durante el debate de una propuesta del PP en la que se instaba al Concello a firmar con la Xunta y la Diputación de Lugo un convenio para la comarcalización del parque de bomberos. Finalmente fue apoyada por todos los grupos tras ser aceptada una enmienda de Cs en la que se planteaba negociar la adhesión para que no suponga una merma en la calidad del servicio en el municipio ni un sobrecoste para las arcas locales.

INICIATIVA DEL PP. El popular Enrique Rozas defendió la importancia de sumarse a este acuerdo, ya que dijo que la inversión necesaria para ampliar el servicio de extinción a la comarca tendría "coste cero para Lugo", ya que sería asumida al 50% por Xunta y Diputación. Además, aclaró que los bomberos de Lugo mantendrían su condición de funcionarios.

Sin embargo, Miguel Fernández calificó de "deslealdade" que desde el Gobierno gallego nadie se pusiese en contacto con el Concello para explicar la propuesta y echó en falta un estudio detallado sobre los costes que supondrá incrementar los medios materiales y humanos. "So hai unha taboa estimativa de que custará uns 5 euros por habitante cando en Lugo xa se rondan os 25 euros por habitante", dijo el portavoz socialista, quien recordó que, con la comarcalización, los bomberos de Lugo pasarían de atender 2.230 kilómetros de carreteras a más de 8.000, de 330 entidades de población a 1.300 y de 50.000 construcciones a 152.000. "Terán que retirar os bombeiros un nido de velutina a moitos quilómetros e desatender a cidade?", se preguntó Fernández para justificar sus dudas sobre la propuesta de comarcalización.

Por su parte, Carlos Portomeñe, de Ace-EU, también se manifestó a favor de estudiar con detalle la propuesta de convenio, ya que otras ciudades como Ferrol o Santiago, que se manifestaron a favor de la comarcalización, tienen mayor tasa de habitantes por kilómetro cuadrado y la mitad de extensión que cubrir que Lugo.

Olga Louzao, de Cs, cree que la propuesta de la Xunta, tal y como se plantea, "semella unha tragadeira máis", por lo que instó a plasmar las condiciones de la comarcalización en un documento oficial.

Lugonovo y BNG también apostaron negociar la comarcalización del parque de bomberos siempre que no suponga una merma del servicio en el municipio.

Antes de la votación, la alcaldesa Lara Méndez cerró el debate recordando que en 2007, cuando la Diputación planteó la creación del parque de bomberos provincial, "o PP negouse a poñelo en marcha e hoxe fai alarde del. Benvidos", apostilló.

Reprochan al PP que no condene el franquismo y pida que se honre a víctimas de Eta

Los grupos de izquierda y también Cs, aunque finalmente acabó apoyándola, criticaron por "partidista" la moción llevada al pleno por el PP que instaba a honrar a las víctimas de la banda terrorista Eta tras el anuncio de la disolución de la banda y que fue rechazada. Sin embargo, fueron los portavoces de Ace-EU y el BNG quienes encendieron el debate al reprochar a los populares que no condenasen el franquismo o el "terrorismo de estado" y no pidiesen el mismo reconocimiento para todas las víctimas.



El popular Antonio Ameijide defendió la necesidad de recordar a las 853 personas asesinadas por Eta durante los 50 años de existencia de la banda, así como de no renunciar a la resolución de todos los crímenes y la detención de sus causantes. Sin embargo, el nacionalista Rubén Arroxo acusó al Partido Popular de no condenar "os miles de asasinatos do franquismo" y dijo que Rajoy "chuleouse" al decir que iba a dedicar cero euros a memoria histórica.



Carlos Portomeñe, de AceEU, también acusó a los populares de tener "unha doble vara de medir" con el terrorismo y criticó que el Ministerio de Interior condecore "torturadores" como Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, cuya figura también motivó esta semana una bronca, de gran alcande mediático, de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.