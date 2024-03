El Concello busca acuerdos con el Seminario y Somos Fútbol para usar pistas y campos

Lugo es probablemente una de las ciudades de España con más práctica deportiva, en distintas disciplinas y categorías, federada y de base, y las instalaciones de las que dispone para ella hace tiempo que se han quedado escasas y, en algunos casos, viejas. Estas circunstancias hacen que cuadrar horarios para entrenamientos y competiciones de los distintos equipos sea cada temporada más complicado y que haya adolescentes entrenando por la semana hasta bien entrada la noche. El Concello busca paliar esta situación con acuerdos con entidades privadas que disponen de pistas y campos para ponerlos a disposición de los clubs.

Las conversaciones están muy avanzadas con el Seminario de Lugo y puede que ya esta primavera se pueda disponer durante algunos días de su pista de fútbol. A esta se podría sumar el polideportivo a partir ya del verano, según confía el concejal de Deportes e Xuventude, Jorge Bustos.

El edil también mantiene conversaciones, con el mismo fin, con Somos Fútbol, la empresa que gestiona un complejo deportivo en Nadela. Dispone, igualmente, tanto de campo de fútbol como de pista cubierta.

El gobierno local ha apostado por buscar acuerdos con entidades privadas en vez de explorar el uso de los pabellones de centros educativos fuera del horario lectivo, como propone el PP. Alguna de estos pabellones ya son usados —o lo fueron en algún momento—por algún club de la ciudad, en base a acuerdos individuales con los centros. La oposición defiende, y así lo pidió en varias ocasiones, que el Concello haga uso del convenio marco de colaboración entre la Fegamp y la Xunta para el uso de las instalaciones deportivas que dependen de la Consellería de Educación, lo que permitiría compartir gastos de personal, de limpieza o eléctricos. Sin embargo, la dificultad no solo es económica, sino que ese acuerdo obligaría al Concello a disponer de personal para abrir y cerrar las instalaciones, alega.

El gobierno local está buscando otras soluciones porque es consciente de la demanda que hay de instalaciones deportivas cubiertas. Confía en cerrar acuerdos don las dos entidades privadas para que alguna de sus pistas puedan comenzar a usarse ya y otras de cara a la próxima temporada.

El Concello lleva muchos años haciendo un esfuerzo importante en mejorar los distintos equipamientos deportivos de la ciudad, pero esta sigue teniendo carencias, especialmente en el deporte de pista porque las instalaciones que tiene son insuficientes y se han ido quedando viejas. Y el anunciado nuevo pabellón, en Abella, todavía tardará.

Si se excluye el Pazo dos Deportes, también conocido como pazo universitario, donde juegan los equipos masculino y femenino de baloncesto de las categorías más altas, el palacio municipal de deportes sigue siendo la joya de la corona pese a que tiene ya muchas décadas. Es uno de los más antiguos de España, se estrenó con un baile y a lo largo de su historia acogió actividades muy diversas, desde mítines a conciertos. Fue el primer pabellón del Breogán, hasta que ascendió a la ACB y, al no cumplir los requerimientos de esta liga, se construyó el Pazo dos Deportes en el campus. Hoy en día, el pabellón de las cuestas del Parque acoge fútbol sala y voleibol, fundamentalmente.

Al lado del pazo universitario está el conocido como Anexo, un pabellón más pequeño y que tiene carencias, que se están intentando corregir, pero que incluso así resulta muy útil para descongestionar otras pistas, sobre todo durante los fines de semana, donde tiene actividad prácticamente de forma continua. Uno de sus principales problemas es la falta de vestuarios. La Diputación anunció su intención de crearlos en el Pazo dos Deportes, que está separado solo por unos metros y donde hay algún espacio que se considera que se puede liberar para este uso.

Tampoco la pista de O Palomar, instalación de época franquista, reúne condiciones para competiciones oficiales, en este caso por superficie. Y tiene otras carencias, como calefacción, que una ciudad como Lugo no es un problema menor tanto para los chavales como para el público que acude a verlos. Allí se juega fundamentalmente a baloncesto.

De los años noventa es el polideportivo de Frigsa, una pista que versátil que, como otras, acoge desde alguno de los deportes más practicados en la ciudad, como el baloncesto, a otras disciplinas más minoritarias.

El polideportivo de la Casa dos Deportes, en Frigsa, y el Daniel Cordido, en A Piringalla, son las pistas cubiertas más nuevas que tiene el Concello. La primera la hizo Eroski, dentro del acuerdo para construir el centro comercial As Termas, y acoge fundamentalmente deporte de categorías inferiores. En el polideportivo de A Piringalla se juega hockey, entre otras disciplinas, y también necesita mejoras, como la renovación de los vestuarios más antiguos.

Son todas ellas instalaciones que están copadas a diario y en fines de semana y donde por tanto no hay cabida para otro tipo de deporte, como el aficionado.

Paula Lago: "Mi hija entrena a veces hasta las once de la noche"

Las quejas de las familias por los horarios de entrenamiento de sus hijos es habitual en algunos clubs. Paula Lago tiene una hija de quince años que juega al voleibol, en el Emevé, y compite en las categorías cadete y juvenil, por lo que entrena tres días a la semana, alguno hasta las once de la noche.



"Es una niña de quince años que al día siguiente tiene clase y los lunes no está en cama hasta las doce de la noche. Entrena de 21.00 a 22.30 horas primero y después media hora más, para juveniles", explica esta madre. Los lunes, el lugar de entrenamiento es la Casa dos Deportes y otros dos días a la semana es en el conocido como pabellón de los institutos Lucus Augusti y A Nosa Señora dos Ollos Grandes. Los martes, la hija de Lago termina a las 21.00 horas y los viernes, a las 22.00. La madre explica que transmitió su malestar al club por los horarios, pero la respuesta es que no hay espacios.



Las pistas de estos institutos y del Politécnico son fundamentales en la práctica deportiva de la ciudad, ya que permiten entrenar e incluso competir a muchos chavales. La liga escolar del Emevé se juega en el Politécnico los fines de semana, por ejemplo. El uso de estos espacios es posible gracias al acuerdo al que el club llegó con estos centros, con mediación de la Xunta, que paga gastos de limpieza y conserjería.