El Concello recuerda que el plazo para pedir ayudas del Plan Reanima abre el miércoles

El Concello de Lugo ha recibido este martes numerosas solicitudes a las ayudas del Plan Reanima Lugo a pesar de que el plazo de admisión no abre hasta este miércoles. Por ello, ha avisado a través de las redes sociales de que las personas que se han adelantado al realizar el trámite, deberán volver a hacerlo este miércoles, "como figura nas bases".

🔴⚠ AVISO URXENTE 🔴⚠

As persoas que presentaron hoxe, antes da apertura do prazo oficial, as solicitudes ás axudas do Plan #ReanimaLugo deberán volver a presentar as súas solicitudes no prazo correspondente que como figura nas bases abre mañá, mércores 15 de abril. pic.twitter.com/lQDs0HI2r4